Antes de decir adiós al ciclismo profesional, el deportista boyacense Nairo Quintana tendrá una emotiva competencia en Cartagena, pues estará en el Gran Fondo de Nairo Quintana que se llevará a cabo en Cartagena, una jornada que tendrá carrera de ciclismo, de ‘running’ y mucho más.

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Ahora, para esta edición el boyacense confirmó la presencia de varios invitados de lujo, como es el caso de Egan Bernal, que ya terminó su temporada 2026, el ultramaratonista ‘Pitu Follow’ y el ciclista británico Chris Froome.

Este último llama mucho la atención porque Nairo y Froome protagonizaron una de las etapas más bellas y competitivas del ciclismo internacional, pues el único que en su momento pudo frenar al británico y al Sky fue precisamente el boyacense, sobre todo en las grandes vueltas.

Es más, compartieron varios podios, sobre todo del Tour de Francia, pues por más de que Nairo lo intentó, fue Froome el que nunca le permitió cumplir su sueño de quedarse con el jersey amarillo de campeón de la vuelta más importante del mundo.

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Por su parte, la presencia de Egan también llama la atención, puesto que se creía que iba a competir en Lombardía con el Ineos, pero el mismo deportista confirmó que hace ya varias semanas terminó su temporada con la idea de tomar aire, respirar y volver a coger motivación para competir al más alto nivel durante la temporada 2027.

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Cómo será el Gran Fondo de Nairo Quintana

Cabe recordar que esta jornada contará con varias disciplinas, como lo es el ‘running’, MTB y ciclismo de ruta.

En cuanto al ‘running’, todo arrancará a las 5:30 de la mañana del sábado, 10 de octubre, con los deportistas de 21 kilómetros, luego a los 10 minutos los de 10 kilómetros y diez minutos después los de 5 kilómetros.

En cuanto a MTB, también será el sábado y comenzará la competencia a las 9:00 de la mañana, recordando que una hora antes habrá posibilidad de reconocimiento de la pista.

Finalmente, la competencia de ruta será el domingo 11 de octubre a partir de las 5:30 de la mañana, así que los deportistas deben madrugar para participar en esta importante jornada.

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