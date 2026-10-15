Catorce ciclistas aficionados se enfrentarán a un recorrido de aproximadamente 1.400 kilómetros con un objetivo que va más allá del deporte: recaudar 400 millones de pesos para apoyar a niños y niñas con labio fisurado o paladar hendido en Colombia. Se trata de la sexta edición de ‘Rodando por una Sonrisa’, iniciativa que respalda la labor de la Fundación Operación Sonrisa Colombia.

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La travesía comenzará el próximo 6 de noviembre en Santa Marta, Magdalena, y concluirá el sábado 14 de noviembre en Bogotá. Durante nueve días, el grupo atravesará diferentes regiones del país, con paradas en Mompox, Sincelejo, Medellín y Doradal.

El desafío deportivo tiene una meta económica concreta. Los 400 millones de pesos que esperan recaudar estarán destinados a financiar el programa de traslado de pacientes de la Fundación, que ayuda a niños y niñas que viven en zonas donde la organización no tiene presencia geográfica directa y necesitan desplazarse a otras ciudades para acceder a los programas quirúrgicos.

Además, los recursos y esfuerzos de esta iniciativa contribuirán a identificar a pacientes que todavía no hacen parte del registro nacional, una tarea importante para acercar la atención médica a más familias.

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Una travesía con propósito social

La sexta edición de ‘Rodando por una Sonrisa’ reunirá a ciclistas que ya han participado en versiones anteriores y a nuevos integrantes que se suman al desafío. Entre ellos están Rodrigo Vargas, Sergio Gómez, Jorge Andrés Gómez, Carlos Najar, José Luis Arroyave, Mauricio Zarama, Alexander Ruiz y Marcela Tamayo.

La iniciativa nació con el propósito de respaldar el trabajo de Operación Sonrisa Colombia, fundación que desde 1994 acompaña a pacientes con esta condición y a sus familias mediante atención multidisciplinaria.

Según las cifras compartidas por la organización, en 2025 la Fundación atendió a 1.937 pacientes, contabilizó 22.582 atenciones médicas y llevó a cabo más de 650 cirugías en 10 regiones del país.

En Colombia nacen cerca de 1.000 niños y niñas al año con labio fisurado o paladar hendido. Sin embargo, la concentración de servicios especializados en determinadas ciudades y las dificultades económicas para desplazarse representan obstáculos para algunas familias.

Por eso, el reto sobre ruedas busca contribuir a que la distancia no sea un impedimento para acceder a un tratamiento oportuno.

¿Cómo apoyar la iniciativa?

Las personas interesadas en contribuir podrán consultar el recorrido, seguir el avance de los ciclistas y conocer las opciones de donación en la página oficial www.rodandoporunasonrisa.com.

La sexta edición cuenta con el respaldo de empresas como Pigeon, Global Education, General Motors, Terpel, JetSMART, Parqueaderos Tequendama, Bondo Hometel, Safetti, Going y El Grupetto, entre otros aliados.

Con esta travesía, los participantes esperan alcanzar la meta económica y contribuir a que más niños y niñas reciban la atención que necesitan.

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