El nuevo aspecto de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama no pasó desapercibido entre las figuras del fútbol colombiano. René Higuita fue uno de los que reaccionó al cambio de imagen del exmediocampista, quien a sus 65 años decidió despedirse de la característica melena rubia que lo acompañó durante gran parte de su vida pública.

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El histórico arquero de la Selección Colombia aprovechó una publicación en Instagram para dejarle un mensaje a su antiguo compañero, en el que combinó el cariño con una dosis de humor. Su comentario llamó la atención de los seguidores, que han reaccionado a la transformación de uno de los personajes más reconocidos del balompié nacional.

“Pibete el que es lindo es lindo, te quedó chévere”, escribió Higuita desde su cuenta de Instagram, identificada como @higuitarene1. Con esas palabras, el exguardameta dejó claro que aprobó el nuevo estilo de Valderrama, cuya imagen tradicional estuvo ligada durante décadas a sus abundantes rizos rubios.

La transformación quedó registrada en un video que el propio ‘Pibe’ compartió en sus redes sociales. En las imágenes aparece su esposa con una máquina de afeitar, encargada de retirar progresivamente el cabello que lo distinguió durante su carrera como futbolista profesional y después de su retiro de las canchas.

“Mi gente, hoy es el día”, anunció Valderrama al comienzo de la grabación, mientras se preparaba para el cambio. Durante el procedimiento, su esposa también se tomó la situación con humor y lo llamó “el calvo Valderrama”, una expresión que acompañó el momento en el que el exjugador dejó atrás su apariencia habitual.

Lejos de mostrarse incómodo con el resultado, el antiguo capitán de la Selección Colombia manifestó su satisfacción al ver su nueva imagen. “Se ve bacano”, comentó, en una reacción que, sumada al mensaje de Higuita, convirtió su decisión de raparse en tema de conversación entre los aficionados que durante años lo identificaron por su inconfundible cabellera.

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