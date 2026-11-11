Por: Portal Bogotá

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Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será escenario de ‘Ellas Cantan’, un evento musical que destaca el papel de la mujer en el arte y la cultura. Según la Alcaldía de Bogotá, este encuentro reúne en el mismo escenario a tres propuestas musicales lideradas por mujeres: Flor de Lava, Lunalé y Pedrina, cada una con un enfoque artístico auténtico que ha significado la construcción de trayectorias propias dentro de la música local y regional.

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‘Ellas Cantan’ se presenta el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 #22-47, en la localidad de Santa Fe. El evento cuenta con entrada mediante boletería, según la información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá.

La noche musical iniciará con la agrupación Flor de Lava, integrada por seis cantautoras que, de acuerdo con la nota oficial, propone una sonoridad comprometida con la libertad, la sororidad (que se entiende como la solidaridad entre mujeres) y la fuerza femenina. Este colectivo busca resaltar valores y luchas comunes a través de sus letras y propuestas escénicas.

El recital continuará con Lunalé, artista inspirada en el pop alternativo, el bolero y otras sonoridades representativas del continente latinoamericano. Su paso por el escenario está marcado por una constante búsqueda de mezcla de géneros, lo que le otorga originalidad y frescura a sus interpretaciones.

La encargada de cerrar la velada será Pedrina, quien llevará al público a un viaje musical a través de Salón Paraíso, un espectáculo en el que se recorren sus temas emblemáticos y también las canciones de Belleza Popular, su más reciente trabajo discográfico. Así, el evento busca ofrecer un mosaico de ritmos donde confluyen géneros como el pop latinoamericano, bolero, cumbia, corrido, mariachi y pop alternativo.

Esta apuesta cultural, promovida en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, pretende que la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer trascienda la reflexión y se exprese también como fiesta y manifestación artística, resaltando el poder de la música como herramienta de unión y transformación social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del concierto ‘Ellas Cantan’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

La programación prevista para ‘Ellas Cantan’ inicia con la agrupación Flor de Lava, seguida por Lunalé y culmina con el show de Pedrina, quien interpretará repertorio de ‘Salón Paraíso’ y su álbum más reciente ‘Belleza Popular’. El evento será el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con entrada mediante boletería.

¿Qué significa el término “sororidad” en el contexto del evento ‘Ellas Cantan’?

El término “sororidad”, mencionado en referencia a la propuesta de Flor de Lava, hace alusión a la solidaridad y apoyo entre mujeres, especialmente en la lucha frente a diversas formas de violencia y discriminación, y se convierte en uno de los ejes temáticos de este encuentro musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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