La música colombiana perdió a uno de los artistas que contribuyeron a abrirle camino al rock en el país. Jorge Latorre, conocido en el medio artístico como ‘Kch’, murió el 10 de noviembre de 2026, dos días después de cumplir 78 años.

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La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura, que publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales y destacó la huella que dejó el baterista en la escena musical nacional. Aunque no se han conocido detalles sobre las circunstancias de su muerte, su trayectoria lo convirtió en una figura vinculada a los primeros pasos del género en Colombia.

Nacido en Bogotá el 8 de noviembre de 1948, Latorre comenzó su recorrido como músico aficionado en Los Pelos. Con el paso del tiempo, se vinculó a otras agrupaciones y participó en proyectos que marcaron distintas etapas de su carrera.

Uno de sus pasos más recordados fue su permanencia en Génesis de Colombia, banda de la que hizo parte entre 1972 y 1988. También estuvo relacionado con Los Amerindios, Mecánica Nacional y grabaciones de la cantante Claudia de Colombia.

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El Ministerio de Cultura recordó su aporte a la historia del rock nacional y mencionó a varias de las agrupaciones con las que estuvo relacionado. “Hablar de ‘Kch’ es hablar de los orígenes del rock colombiano y de agrupaciones como ‘Génesis’, ‘Los Speakers’, ‘Kch Banda’, entre muchas otras. Su vocación artística fue su motor y su pasión por el rock and roll fue la energía que lo mantuvo en pie hasta el último día de su vida”, señaló la entidad.

El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento del músico colombiano Jorge Latorre “Kch” (1948–2026), figura fundamental en la historia del rock nacional. Hablar de “Kch” es hablar de los orígenes del rock colombiano; de agrupaciones como Génesis, Los Speakers, Milo A Go-Go, Los Amerindios, Mecánica Nacional y Kch Banda, entre muchas otras. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad artística. Su legado permanecerá en la memoria cultural de Colombia. — MinCultura Colombia (@mincultura) November 10, 2026

En el mismo comunicado, la cartera expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del artista, y resaltó que su legado permanecerá en la memoria cultural del país.

Jorge Latorre también tuvo una faceta como actor

Aunque su nombre estuvo especialmente ligado a la música, Latorre también incursionó en la actuación durante los últimos años de su trayectoria.

En 2018 participó en la producción ‘Club Houdini’, en la que interpretó a un catedrático universitario. Un año después apareció en ‘Los Ajenos Fútbol Club’ y, en 2024, hizo parte de ‘Cien años de soledad’.

Su recorrido artístico pasó así por escenarios musicales y producciones audiovisuales, dos campos en los que dejó registro de su trabajo.

Por ahora, las autoridades y su entorno no han divulgado información sobre la causa del fallecimiento. Mientras se conocen más detalles, el mensaje del Ministerio de Cultura se suma a las expresiones de duelo por la partida de un músico que hizo parte de la historia del rock colombiano.

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