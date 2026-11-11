Por: Portal Bogotá

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La localidad de La Candelaria, en Bogotá, se posiciona como referente en la promoción de la igualdad y el respeto dentro de los espacios públicos. De acuerdo con “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y la Alcaldía Local de La Candelaria, más de 20 jóvenes participaron en una iniciativa con enfoque de género que busca transformar los comportamientos cotidianos, cuestionar las prácticas que normalizan el acoso sexual callejero y fomentar una ciudad donde todas las personas puedan caminar libres de miedo.

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El contexto de esta propuesta parte de una realidad que afecta principalmente a las mujeres, quienes al transitar por las calles pueden verse expuestas a conductas que incomodan, intimidan o vulneran su tranquilidad. Miradas, comentarios indeseados y acciones invasivas forman parte de estas situaciones que han sido socialmente aceptadas o minimizadas, generando que muchas personas terminen por modificar su forma de vestir, cambiar rutas habituales o restringir su libertad de movimiento para evitar ser objeto de acoso.

La estrategia impulsada por la Alcaldía Local de La Candelaria toma como base el enfoque de género, lo que significa que reconoce la existencia de violencias específicas que afectan de manera diferencial a mujeres y hombres en el espacio público. A través de diálogos y el reconocimiento de experiencias personales, las y los jóvenes participantes identificaron cuáles comportamientos constituyen acoso sexual callejero, qué prácticas contribuyen a perpetuarlo y cuáles pueden ser las respuestas colectivas y personales frente a estas situaciones.

El proceso liderado en el marco de la estrategia de la Bogotaneidad no solo permitió identificar la problemática, sino que llevó a la construcción de retos y propuestas por parte de los jóvenes, quienes buscan replicar estos aprendizajes en otros entornos y convertirse en multiplicadores de respeto, equidad y convivencia. Como declaró la alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, “La construcción de una localidad libre de acoso empieza por reconocer al otro, respetar las diferencias y entender que el espacio público nos pertenece a todas y todos”.

Esta iniciativa deja claro un mensaje: el acoso callejero no debe minimizarse, ni considerarse una broma o cumplido. El respeto mutuo y la libertad individual son derechos innegociables que no deben depender de la mirada o el juicio ajeno. De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, se continuará trabajando para consolidar espacios seguros, en los que se promueva la igualdad y se eliminen las prácticas que permitan el acoso sexual callejero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones adelanta la Alcaldía Local de La Candelaria contra el acoso sexual callejero?

Según información recogida por la Alcaldía Local de La Candelaria en el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se han promovido procesos de reflexión y aprendizaje dirigidos a jóvenes, en los cuales se reconocen y cuestionan las prácticas que normalizan el acoso sexual callejero. Estas acciones buscan impulsar el respeto, la libertad y la igualdad en el espacio público y motivar a la transformación social desde la concientización de los propios habitantes.

¿Por qué es importante el enfoque de género en las acciones contra el acoso callejero?

El enfoque de género, como lo destaca la estrategia de la Alcaldía Local de La Candelaria, permite comprender que las violencias y los acosos afectan de manera diferente a mujeres y hombres. Este enfoque facilita la identificación de prácticas normalizadas y la construcción de alternativas que promuevan el respeto y la equidad, elementos clave para consolidar espacios públicos seguros para todas las personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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