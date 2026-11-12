La familia de Blanca Emeria Pardo Rosero sigue esperando respuestas sobre la muerte de la mujer de 72 años, cuyo cuerpo fue hallado con múltiples lesiones en un terreno rural de San Bernardo, Nariño. Sus allegados consideran que los resultados de los análisis forenses son fundamentales para que la Fiscalía pueda avanzar en la investigación.

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Jenny Pardo, hija de la víctima, pidió al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Medellín, acelerar la entrega de las pruebas genéticas practicadas durante los procedimientos forenses. La solicitud busca que esa información llegue a la Fiscalía y permita continuar con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, Jenny explicó que la familia espera que el análisis no siga retrasando el proceso y que las autoridades puedan contar cuanto antes con los elementos necesarios para avanzar.

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La demora también ha tenido un impacto emocional en los familiares de Blanca, quienes, según relató su hija al medio, completan dos meses y once días sin conocer los resultados de las pruebas ni tener claridad sobre quién pudo agredirla.

“Para nosotros ha sido como un viacrucis todos estos dos meses, once días que llevamos sin respuesta”, expresó Jenny.

La incertidumbre se concentra, especialmente, en la identidad de la persona que habría atacado a la mujer. La familia no sabe si el responsable sería alguien de la misma vereda o una persona que llegó desde otro lugar.

“Todos los días nos levantamos pensando en quién pudo haber sido, si alguien de la vereda, si alguien de lejos, esa es la incertidumbre que nosotros tenemos todos los días”, contó.

Por eso, los allegados insisten en que Medicina Legal entregue los resultados a la Fiscalía. Para Jenny, contar con esos análisis es necesario para que la investigación no permanezca estancada y las autoridades puedan avanzar en el esclarecimiento de la muerte de su madre.

“Es para que ellos puedan acelerar ese proceso, para que le puedan dar el resultado a la Fiscalía, para que pueda avanzar con el caso y poderlo esclarecer lo más rápido posible”, manifestó.

Cómo ocurrió el crimen de Blanca Pardo en Nariño

Según el relato de su hija, el pasado 29 de agosto de 2026, la víctima salió de su vivienda (ubicada en la vereda Plazuelas) en San Bernardo, Nariño, para recoger leña en un potrero de su propiedad. La mujer, de 72 años, acostumbraba realizar esa actividad, pero al avanzar la tarde su familia notó que no había regresado y comenzó a buscarla con ayuda de vecinos.

Horas después, una de sus hijas la encontró en medio de la vegetación, a unos diez minutos de la casa. Blanca tenía múltiples lesiones, estaba desorientada y presentaba signos de hipotermia. Sus familiares y habitantes de la zona la auxiliaron y la trasladaron inicialmente a un centro de salud de San Bernardo. Debido a la gravedad de su estado, fue remitida a un hospital de Pasto, donde murió el 30 de agosto.

Las circunstancias del ataque siguen bajo investigación. La familia ha señalado que durante la atención médica se identificaron posibles indicios de violencia sexual, pero este aspecto debe ser establecido mediante los análisis forenses. La Fiscalía busca reconstruir lo ocurrido durante las horas en que Blanca estuvo fuera de su vivienda e identificar a la persona o personas responsables.

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