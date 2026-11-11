La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, cumplió la orden de un juez de rectificar públicamente dos acusaciones que había hecho contra Laura Sarabia, relacionadas con supuestos encuentros sexuales para el presidente Gustavo Petro y el presunto uso de información privada para obtener beneficios dentro del Gobierno.

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(Vea también: Angie Rodríguez sorprendió con respuesta ante Laura Sarabia por orden de un juez para retractarse)

Sin embargo, la retractación no puso fin al enfrentamiento entre las dos exfuncionarias: Rodríguez anunció que impugnará el fallo porque no está de acuerdo con la decisión.

La rectificación se conoció el 11 de noviembre, cuando Rodríguez publicó una serie de videos en su cuenta de X para explicar el alcance de la sentencia y dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

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La orden judicial se originó en una acción de tutela presentada por la defensa de Sarabia, quien reclamó protección de sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación. El despacho le dio a Rodríguez un plazo de 48 horas, contado desde la notificación del fallo, para firmar un documento con el texto establecido por el juzgado y leerlo íntegramente en una grabación.

Según informó Blu Radio, la decisión judicial se concentró en las afirmaciones sobre la supuesta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para Petro y el presunto uso de información íntima del entonces mandatario para presionarlo, chantajearlo y conseguir o conservar cargos públicos.

2. https://t.co/bVorAJ7qBA — Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 11, 2026

Las acusaciones que Angie Rodríguez tuvo que rectificar

En el pronunciamiento, Rodríguez explicó cuáles de sus declaraciones quedaron cobijadas por la orden judicial. La primera estaba relacionada con la supuesta participación de Sarabia en la organización de encuentros sexuales para el entonces presidente Gustavo Petro.

La segunda hacía referencia a la presunta utilización de fotografías, videos y otros contenidos privados del mandatario para ejercer presión sobre él y obtener beneficios dentro de la administración nacional.

El texto de retractación exigido por el juzgado buscaba que esas afirmaciones no siguieran presentándose como hechos comprobados. De esta manera, Rodríguez tuvo que leer el documento dispuesto por el despacho, en el que retiró esos señalamientos como hechos probados.

La exdirectora del Dapre también aclaró que la orden no abarcaba todas las declaraciones que había hecho sobre Sarabia. Según explicó, quedaron por fuera sus cuestionamientos sobre el supuesto manejo de maletas en los baños de la Casa de Nariño, las capacidades profesionales de la excanciller y las referencias al presunto acceso a información de la nube presidencial.

Angie Rodríguez anunció que impugnará el fallo

Pese a cumplir con la retractación, Rodríguez manifestó que no comparte la valoración de la jueza y que acudirá a los recursos legales para buscar que la sentencia sea revisada en segunda instancia.

«Yo no comparto esta valoración judicial y voy a impugnar la sentencia», expresó en su pronunciamiento, según recogió Infobae. La exfuncionaria sostuvo que el fallo no incluyó todos los señalamientos que había realizado y volvió a defender sus cuestionamientos sobre actuaciones que atribuye a Sarabia durante su paso por el Gobierno.

La controversia también tuvo una reacción de la excanciller, quien había celebrado la decisión judicial. Tras conocerse el fallo, Sarabia sostuvo que respeta el derecho a denunciar, pero que no permitirá que se difundan historias sobre ella que afecten su reputación.

Con el anuncio de la impugnación, el enfrentamiento entre las dos exfuncionarias continúa en el escenario judicial. Por ahora, la orden de rectificación fue cumplida y será la autoridad que revise el recurso la que determine si mantiene o modifica la decisión de primera instancia.