La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, cumplió la orden de un juez de rectificar públicamente dos acusaciones que había hecho contra Laura Sarabia, relacionadas con supuestos encuentros sexuales para el presidente Gustavo Petro y el presunto uso de información privada para obtener beneficios dentro del Gobierno.
(Vea también: Angie Rodríguez sorprendió con respuesta ante Laura Sarabia por orden de un juez para retractarse)
Sin embargo, la retractación no puso fin al enfrentamiento entre las dos exfuncionarias: Rodríguez anunció que impugnará el fallo porque no está de acuerdo con la decisión.
La rectificación se conoció el 11 de noviembre, cuando Rodríguez publicó una serie de videos en su cuenta de X para explicar el alcance de la sentencia y dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.
La orden judicial se originó en una acción de tutela presentada por la defensa de Sarabia, quien reclamó protección de sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación. El despacho le dio a Rodríguez un plazo de 48 horas, contado desde la notificación del fallo, para firmar un documento con el texto establecido por el juzgado y leerlo íntegramente en una grabación.
Según informó Blu Radio, la decisión judicial se concentró en las afirmaciones sobre la supuesta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para Petro y el presunto uso de información íntima del entonces mandatario para presionarlo, chantajearlo y conseguir o conservar cargos públicos.
2. https://t.co/bVorAJ7qBA
— Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 11, 2026
Las acusaciones que Angie Rodríguez tuvo que rectificar
En el pronunciamiento, Rodríguez explicó cuáles de sus declaraciones quedaron cobijadas por la orden judicial. La primera estaba relacionada con la supuesta participación de Sarabia en la organización de encuentros sexuales para el entonces presidente Gustavo Petro.
La segunda hacía referencia a la presunta utilización de fotografías, videos y otros contenidos privados del mandatario para ejercer presión sobre él y obtener beneficios dentro de la administración nacional.
El texto de retractación exigido por el juzgado buscaba que esas afirmaciones no siguieran presentándose como hechos comprobados. De esta manera, Rodríguez tuvo que leer el documento dispuesto por el despacho, en el que retiró esos señalamientos como hechos probados.
La exdirectora del Dapre también aclaró que la orden no abarcaba todas las declaraciones que había hecho sobre Sarabia. Según explicó, quedaron por fuera sus cuestionamientos sobre el supuesto manejo de maletas en los baños de la Casa de Nariño, las capacidades profesionales de la excanciller y las referencias al presunto acceso a información de la nube presidencial.
Angie Rodríguez anunció que impugnará el fallo
Pese a cumplir con la retractación, Rodríguez manifestó que no comparte la valoración de la jueza y que acudirá a los recursos legales para buscar que la sentencia sea revisada en segunda instancia.
«Yo no comparto esta valoración judicial y voy a impugnar la sentencia», expresó en su pronunciamiento, según recogió Infobae. La exfuncionaria sostuvo que el fallo no incluyó todos los señalamientos que había realizado y volvió a defender sus cuestionamientos sobre actuaciones que atribuye a Sarabia durante su paso por el Gobierno.
La controversia también tuvo una reacción de la excanciller, quien había celebrado la decisión judicial. Tras conocerse el fallo, Sarabia sostuvo que respeta el derecho a denunciar, pero que no permitirá que se difundan historias sobre ella que afecten su reputación.
Con el anuncio de la impugnación, el enfrentamiento entre las dos exfuncionarias continúa en el escenario judicial. Por ahora, la orden de rectificación fue cumplida y será la autoridad que revise el recurso la que determine si mantiene o modifica la decisión de primera instancia.
El chat que Angie Rodríguez publicó con Laura Sarabia
Además de cumplir con la retractación, Angie Rodríguez difundió una conversación de WhatsApp que atribuyó a Laura Sarabia y que, según explicó, respaldaría sus cuestionamientos sobre el manejo de una supuesta agenda privada del expresidente Gustavo Petro.
El intercambio, fechado el 15 de febrero de 2025, contiene un mensaje en el que Sarabia le habría indicado que debía encargarse de comprar tiquetes y coordinar reservas de hoteles para los viajes del mandatario, además de gestionar sus gastos personales. En el texto se lee: “El presidente pide tiquetes y hoteles en sus viajes. Es importante que tú los compres y coordines. Más sus gastos personales”.
Comunicado a la opinión pública
Abro hilo
1. https://t.co/z1piSsLmgY
— Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 11, 2026
En un video publicado en sus redes sociales, Rodríguez manifestó que esas instrucciones le causaron desconcierto, pues, según argumentó, Petro contaba con aeronaves oficiales y otras alternativas de alojamiento durante sus desplazamientos.
La exdirectora del Dapre también aseguró que el entonces mandatario le habría solicitado gestionar gastos relacionados con Vanessa Cortés, a quien identificó como su pareja sentimental. Según informó Caracol Radio, Rodríguez utilizó estas conversaciones para insistir en sus cuestionamientos sobre las gestiones que, a su juicio, estaban relacionadas con la agenda privada del presidente.
La publicación de estos mensajes se produjo el mismo día en que Rodríguez hizo pública la rectificación ordenada por el juzgado. Aunque cumplió con esa instrucción, insistió en que mantiene otros señalamientos contra Sarabia y que buscará que la decisión judicial sea revisada.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO