Una de las declaraciones más delicadas de la defensa de Deicy Jiménez tiene que ver con la manera en que, según su relato, habría vivido los encuentros con Gustavo Petro. Su abogada, Dina Luz Malo Andrade, aseguró que la denunciante se sentía condicionada a expresar su consentimiento sexual ante la posibilidad de obtener beneficios laborales, un aspecto que ahora está bajo la lupa de las autoridades.

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La jurista se refirió al tema durante una entrevista con Blu Radio, en la que también le preguntaron si Jiménez podría tener alguna corresponsabilidad jurídica por los hechos que está denunciando. Frente a ese interrogante, Malo evitó anticipar conclusiones y señaló que no le corresponde determinar si su representada incurrió en alguna conducta penal. Esa valoración, insistió, está en manos de las autoridades competentes.

Sin embargo, la abogada aprovechó la pregunta para explicar cómo se habría sentido su defendida durante la relación que ahora está en el centro de la controversia. Según su versión, Jiménez ha manifestado disposición para colaborar con la justicia, contar lo sucedido y explicar las circunstancias que la llevaron a sentirse víctima.

“Lo que se les ha referido es que ella siempre ha tenido el ánimo de colaborar, de esclarecer, de indicar cómo han ocurrido los hechos, por qué se siente víctima y cómo se sentía de alguna manera condicionada a manifestar una voluntad, un consentimiento sexual para obtener un beneficio estando en una situación de necesidad, como ella ampliamente lo ha referido”, afirmó Dina Luz Malo.

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La declaración pone el foco en uno de los puntos centrales de la denuncia contra Petro: establecer si existió un condicionamiento sexual relacionado con la posibilidad de acceder a contratos u oportunidades laborales financiadas con recursos públicos. Para la defensa, no se trata simplemente de determinar si hubo una relación consentida entre dos adultos, sino de examinar si ese consentimiento estuvo atravesado por una situación de necesidad y por una eventual relación desigual de poder.

Malo también dejó claro que será la Fiscalía y las demás autoridades las encargadas de establecer si hubo delitos y qué responsabilidad tendría cada persona involucrada. Por ahora, la abogada sostiene que Jiménez está dispuesta a entregar información y aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.

Las declaraciones se conocen mientras avanzan las investigaciones por los señalamientos contra el expresidente, quien ha rechazado las acusaciones y ha negado que hubiera condicionado la entrega de contratos públicos a encuentros sexuales. El proceso deberá establecer qué ocurrió y si existieron irregularidades en la contratación estatal.

Polémicas y logros de Petro

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