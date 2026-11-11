La mañana de este miércoles 11 de noviembre se convirtió en una amarga jornada para los habitantes del municipio de Uribia, luego de que se confirmara el secuestro de la primera dama y gestora social de la entidad territorial, Nancy Gómez Sánchez. La lideresa fue abordada de manera violenta por varios sujetos fuertemente armados en las inmediaciones de un gimnasio local, donde fue obligada a subir a una camioneta blanca en la que los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido a través de los corredores viales que conectan el extremo norte del departamento de La Guajira.

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El hecho criminal fue ratificado por el secretario de Gobierno municipal, René Lindarte, quien confirmó que la alta funcionaria fue retenida contra su voluntad en un hecho que obligó al despliegue inmediato de un candado de seguridad coordinado entre unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las fuerzas estatales adelantan intensos patrullajes terrestres y aéreos sobre la zona rural y las trochas fronterizas del municipio más extenso del país para dar con el paradero de Gómez Sánchez y determinar la identidad del grupo armado responsable, en una región azotada por el flagelo del secuestro en el transcurso del presente año.

Aunque no nació en tierras guajiras, Nancy Gómez Sánchez construyó su reconocimiento público y el afecto comunitario demostrando que el compromiso con el desarrollo social no depende del lugar de origen, sino de la cercanía constante con las poblaciones más vulnerables. Desde su llegada a la Oficina de Gestión Social en el marco de la administración del alcalde Jaime Luis Buitrago García, la primera dama enfocó su estrategia de trabajo en los caminos rurales, los barrios urbanos y especialmente en las rancherías wayuu. “Ser gestora social en Uribia no es un cargo, es una experiencia que se vive con el alma”, ha sido una de las frases rectoras que han marcado sus intervenciones públicas ante la comunidad.

Durante su labor institucional al frente del despacho social en 2025, Gómez articuló una propuesta fundamentada en seis ejes estratégicos: niñez y adolescencia, mujer y equidad de género, adultos mayores, educación y recreación, salud integral y articulación institucional. Su gestión se tradujo en campañas directas de donación de útiles escolares, brigadas odontológicas y visuales, talleres de salud mental y estrategias de abastecimiento como Mercando con Propósito, Uribia en Modo Agua y Desayunos Solidarios. Su constante presencia en el territorio le valió distinciones locales y nacionales, entre ellas el reconocimiento del Mes de la Niñez, la Medalla Dama Guajira y la medalla Honor al Mérito Eduardo Londoño Villegas.

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