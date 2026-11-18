Por: Caracol TV

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El Gobierno de Antioquia, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, anunció que solicitará formalmente la extradición a Estados Unidos de Néider Yesid Uñates López, mejor conocido por el alias de Primo Gay, tras su reciente captura en el municipio de Yarumal. De acuerdo con declaraciones del propio Rendón, esta diligencia incluirá el envío de documentación detallada sobre los antecedentes criminales que pesan sobre el individuo, con el fin de respaldar la petición ante las autoridades estadounidenses. El gobernador expuso esta intención en diálogo con Blu Radio, reiterando que la anunciaba desde el mismo día en que se conoció la detención del señalado integrante de estructuras armadas ilegales en Antioquia.

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En su pronunciamiento, Rendón acusó a alias Primo Gay de alardear de varios actos violentos de alto impacto, entre ellos el derribo de un helicóptero Black Hawk, propiedad del Gobierno de Estados Unidos, hecho en el que fallecieron 13 policías en Amalfi, Antioquia. Además, lo vinculó con el homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, quien en ese momento desarrollaba una labor investigativa.

El mandatario también recordó que este criminal es uno de los 19 objetivos de alto valor establecidos en coordinación con el presidente Abelardo de la Espriella, y que pertenecen a diferentes estructuras ilegales que operan y afectan la seguridad en Antioquia. Según explicó, su administración avanzará en la gestión para formalizar la solicitud de extradición, argumentando que alias Primo Gay debe responder por sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos.

Sobre los hechos por los que se le acusa, el reporte de la Fiscalía General de la Nación señala que Néider Yesid Uñates López, de 23 años, fue detenido junto a Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherry, ambos movilizándose en una motocicleta y portando dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y munición. Un juez de control de garantías ordenó su envío a prisión y los imputó por porte ilegal de armas. Adicionalmente, a alias Primo Gay se le formularon cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro, porte de armas de uso restringido y utilización ilegal de uniformes.

Según la Fiscalía, habría ingresado a las disidencias de las Farc siendo adolescente, desempeñando luego cargos de mayor responsabilidad, y, más recientemente, se le identifica como cabecilla de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo. Entre los episodios atribuidos está el secuestro de dos campesinos en 2022. La Fiscalía avanza en nuevas investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos.

Esta solicitud de extradición surge luego de que el presidente Abelardo de la Espriella contemplara la posibilidad de trasladar al capturado a un buque cárcel o gestionar su traslado a Estados Unidos, conforme a los requisitos legales establecidos.

¿Por qué el Gobierno de Antioquia pide la extradición de alias Primo Gay a Estados Unidos?

El Gobierno de Antioquia busca la extradición de alias Primo Gay debido a los presuntos delitos cometidos por el capturado, entre los que destaca el atentado contra un helicóptero del Gobierno estadounidense, resultando en la muerte de 13 policías, además del asesinato de un periodista y múltiples crímenes relacionados con estructuras armadas ilegales. Según la administración departamental y la Fiscalía General de la Nación, la gravedad de los hechos y los vínculos de Uñates López con organizaciones criminales justifican la petición de extradición.

¿Cuáles son los cargos y señalamientos contra alias Primo Gay según la Fiscalía?

Alias Primo Gay enfrenta cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, secuestro simple, porte de armas de uso restringido, y utilización ilegal de uniformes e insignias, conforme informó la Fiscalía General de la Nación. Además, las autoridades lo acusan de pertenecer a diferentes estructuras ilegales, de secuestrar campesinos y de mantener lazos con el Frente 36 y el Clan del Golfo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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