Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) entregó el primer tramo de un proyecto que busca tejer la historia de la ciudad por medio del arte urbano, iniciado en el barrio Altamira, en la localidad de San Cristóbal. Según información de la SDHT, esta intervención recuperó 300 metros cuadrados del espacio público, transformando 12 fachadas localizadas a lo largo del recorrido del sistema TransMiCable, conectando así la movilidad y el arte dentro de uno de los barrios más emblemáticos de la capital.

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La jornada de entrega estuvo acompañada por un carnaval que inició en la estación Altamira y recorrió el tramo entre las pilonas 19 y 18, donde vecinos, artistas y visitantes celebraron con música, comparsas y actividades culturales. Como destaca Vanessa Velasco Bernal, secretaria distrital del Hábitat, el objetivo es que “las personas que viven en Altamira y quienes recorren este sector encuentren en sus fachadas una parte de la historia de Bogotá y de su propia comunidad”. Esta revitalización es posible gracias a un proceso de trabajo conjunto, orientado a dar nuevos significados a espacios urbanos y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes.

El proyecto fue construido a partir de encuentros de cocreación: durante estas jornadas, los habitantes compartieron recuerdos y elementos propios de la identidad de Altamira, que se integraron a los diseños de los murales. Esto permitió reflejar fragmentos del pasado del barrio y de Bogotá, al tiempo que se incluyeron representaciones de la flora y fauna local. En la ejecución participaron 15 artistas de la Mesa de Grafiti de San Cristóbal y más de 30 voluntarios, quienes lograron convertir las fachadas intervenidas en un recorrido artístico que mezcla memoria, naturaleza y creatividad urbana.

De acuerdo con la SDHT, la intervención contó con una inversión cercana a los 100 millones de pesos. Instituciones como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el Archivo Distrital y el Jardín Botánico de Bogotá también aportaron insumos históricos y ambientales para el proceso, bajo la coordinación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. La siguiente fase del proyecto está prevista para el entorno del Portal 20 de Julio, donde serán intervenidos 500 metros cuadrados con la participación de la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y TransMilenio.

Este esfuerzo colectivo busca extender el arte y la memoria a otros puntos de San Cristóbal, apostando a la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento del sentido barrial y la apropiación del entorno.

¿Cómo fue el desarrollo del mural artístico en las fachadas de Altamira?

El mural artístico en Altamira se desarrolló gracias a la colaboración entre la Secretaría Distrital del Hábitat, la comunidad y 15 artistas de la Mesa de Grafiti de San Cristóbal, junto con más de 30 voluntarios. Se realizaron encuentros de cocreación para recopilar recuerdos e identidades del barrio, los cuales inspiraron los diseños de los murales, permitiendo transformar 12 fachadas y 300 metros cuadrados en un recorrido lleno de historia y color.

¿Qué entidades participaron en el proyecto de arte urbano en San Cristóbal y cuál fue su aporte?

En el proyecto participaron la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el Archivo Distrital y el Jardín Botánico de Bogotá, que aportaron insumos históricos, culturales y ambientales. Además, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá articuló las entidades involucradas y, para la siguiente etapa, también se sumarán la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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