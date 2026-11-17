Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una advertencia de seguridad debido al paro nacional y a las manifestaciones programadas para el jueves 19 de noviembre de 2026 en varias ciudades del país, según informó en un comunicado oficial publicado el martes 17 de noviembre. De acuerdo con la Embajada, sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos de oposición están al frente de la convocatoria, que busca movilizarse en distintas zonas urbanas.

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El pronunciamiento de la Embajada señala el riesgo de bloqueos viales, alteraciones en el servicio de transporte público y posibles confrontaciones entre los manifestantes y la Fuerza Pública. En particular, se menciona que sistemas como el TransMilenio en Bogotá podrían verse afectados por el desarrollo de estas movilizaciones. Según la representación diplomática, las manifestaciones masivas anteriores en el país han derivado en enfrentamientos, lo que eleva la alerta en esta ocasión.

La movilización proyectada tiene como epicentros Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué. La capital del Tolima tendrá una concentración a partir de las 9:00 a. m. en la Plaza de Bolívar, mientras que en Bogotá se esperan protestas desde el Parque Nacional, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, con posible avance hacia la Plaza de Bolívar. En otras ciudades, como Medellín, la cita será en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), en la calle 57 #42-70 a las 10:00 a. m. Cali tendrá su punto de encuentro en la plazoleta Jairo Varela a las 9:00 a. m.; Barranquilla en la plaza Esthercita Forero desde las 3:30 p. m.; y en Bucaramanga la convocatoria es en la Universidad Industrial de Santander alrededor de las 9:00 a. m. La Embajada también alertó de la posibilidad de marchas adicionales en otros puntos del país, según se desprende de la información comunicada.

Ante estos hechos, la Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar las áreas donde tengan lugar las manifestaciones y no acercarse a los puntos de concentración. Entre las indicaciones concretas se encuentran calcular tiempos adicionales para desplazarse, informarse oportunamente a través de los medios y anuncios oficiales sobre cierres viales, y mantener un perfil bajo para no atraer riesgos adicionales. Además, recomendó precaución si es necesario transitar cerca de algún foco de protesta y obedecer siempre las instrucciones de las autoridades locales y de la Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos y horarios de las marchas durante el paro nacional del 19 de noviembre de 2026?

Según lo informado por la Embajada de Estados Unidos y datos locales, las movilizaciones principales se llevarán a cabo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué. Las horas de inicio oscilan entre las 9:00 y 10:00 de la mañana en la mayoría de ciudades, mientras que en Barranquilla la cita es a las 3:30 p.m. Se esperan recorridos o concentraciones en sitios emblemáticos como la Plaza de Bolívar en Bogotá e Ibagué, la plazoleta Jairo Varela en Cali y la plaza Esthercita Forero en Barranquilla.

¿Qué recomendaciones emitió la Embajada de Estados Unidos ante las manifestaciones del paro nacional en Colombia?

La Embajada aconsejó a sus ciudadanos evitar zonas de concentración de manifestantes, calcular tiempos mayores para sus desplazamientos, mantenerse informados constantemente sobre el estado de las vías y el transporte público, y adoptar medidas de precaución como no exhibir objetos de valor. Reiteró en su comunicado que es fundamental seguir las instrucciones de la Policía y las autoridades locales para resguardar la seguridad personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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