El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la emergencia marítima registrada en aguas de La Guajira, donde una embarcación que transportaba a 13 personas naufragó cuando cubría la ruta entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas.

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A través de su cuenta de X, el mandatario entregó un balance de lo ocurrido y confirmó que seis personas habían sido rescatadas con vida, mientras que una perdió la vida y otras seis permanecían desaparecidas.

El jefe de Estado también aseguró que las autoridades continuarían trabajando para encontrar a quienes todavía no habían sido ubicados.

“No vamos a escatimar esfuerzos para encontrar a nuestros compatriotas y lograr que regresen sanos y salvos al seno de sus hogares”, agregó en su publicación.

El mandatario terminó su mensaje expresando su solidaridad con los familiares de las víctimas y de las personas desaparecidas, mientras las autoridades mantienen el operativo de búsqueda y rescate.

Este es el mensaje del presidente:

De las 13 personas que naufragaron en aguas de La Guajira, 6 han sido rescatadas con vida y, lamentablemente, una perdió la vida. Continuamos con las labores de búsqueda y rescate de las otras 6 personas que permanecen desaparecidas. Desde el primer momento, la Armada Nacional, en coordinación con el Gobierno nacional, ha desplegado sus capacidades para atender esta emergencia. No vamos a escatimar esfuerzos para encontrar a nuestros compatriotas y lograr que regresen sanos y salvos al seno de sus hogares. Toda mi solidaridad con las familias de las víctimas y de quienes aún permanecen desaparecidos. Seguimos trabajando sin descanso y con la fe puesta en Dios. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 17, 2026

Así ocurrió el naufragio de una embarcación en La Guajira

La emergencia se presentó el lunes 16 de noviembre, cuando una lancha que navegaba entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas sufrió una inundación después de que una ola ingresara a la embarcación.

De acuerdo con la información entregada por la Armada Nacional, en la nave viajaban 13 personas, entre ellas cinco menores de edad.

La alerta se activó luego de que un familiar de uno de los pasajeros reportara que la embarcación no había llegado a su destino en el tiempo previsto. Posteriormente, las autoridades consiguieron establecer comunicación con algunos de los ocupantes, quienes relataron lo sucedido.

Aunque los pasajeros intentaron retirar el agua que había ingresado a la lancha y continuar su recorrido, la situación obligó a activar las operaciones de búsqueda y rescate.

En las primeras labores, una embarcación llegó a Punta Gallinas con cuatro sobrevivientes: tres adultos y una menor de edad. Más adelante, otra unidad encontró a dos adultos y recuperó el cuerpo de una niña.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.