Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

Durante los años 90 y comienzos de los 2000, su nombre despertaba temor. Sandra Santa Giraldo, conocida en el mundo criminal como ‘La Nikita’, fue señalada como una de las mujeres más peligrosas vinculadas al sicariato en Colombia. Su historia, marcada por la violencia y el crimen, vuelve a salir a la luz después de casi tres décadas tras las rejas.

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En un nuevo episodio de Más Allá del Silencio, nos adentramos en la mente y el pasado de una mujer cuya vida estuvo atravesada por decisiones que la llevaron a convertirse en una figura conocida dentro del mundo delincuencial. Después de 29 años de reclusión, ‘La Nikita’ acepta hablar sobre los episodios que marcaron su infancia, su juventud y el camino que terminó conduciéndola a prisión.

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Lejos de quedarse únicamente en los hechos que la hicieron conocida, esta conversación busca explorar los orígenes de una historia que comenzó mucho antes de que su nombre apareciera relacionado con el crimen. ¿Qué circunstancias rodearon sus primeros años de vida? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿En qué momento la violencia comenzó a formar parte de su cotidianidad?

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Sandra Santa Giraldo expone, sin filtros, recuerdos de una trayectoria que estuvo ligada a un entorno de delincuencia y peligrosas dinámicas criminales. Su testimonio permite conocer, desde su propia voz, cómo recuerda las etapas de su vida y qué circunstancias marcaron las decisiones que tomó.

Su apodo, ‘La Nikita’, quedó asociado a una época en la que el sicariato y la violencia golpeaban diferentes regiones del país. Sin embargo, detrás de ese nombre también existe una historia personal que pocas veces ha sido contada desde la perspectiva de su protagonista.

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Tras 29 años privada de la libertad, su relato abre interrogantes sobre el pasado, las consecuencias de las decisiones y el peso de una vida construida alrededor del crimen. No se trata de justificar sus actuaciones ni de minimizar la gravedad de los hechos que se le atribuyen, sino de escuchar una versión que permite acercarse a una historia marcada por la violencia.

En esta entrevista exclusiva, Más Allá del Silencio, bajo la dirección periodística de Rafael Poveda, presenta un encuentro con una mujer que durante décadas estuvo relacionada con uno de los capítulos más oscuros de la criminalidad en Colombia.

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