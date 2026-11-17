Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El pasado lunes 16 de noviembre, dos mujeres identificadas como Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18 años, fueron víctimas de secuestro mientras transitaban por una vía del departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las jóvenes viajaban juntas hacia Cúcuta cuando fueron retenidas en el trayecto entre Tibú y la capital departamental. Se presume que ambas se dirigían a un compromiso académico en Cúcuta, lo que aumenta la preocupación por la naturaleza del secuestro y la exposición de quienes se desplazan por estos corredores viales.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos oficiales citados por El Espectador, tras conocerse la desaparición de Durán Ortega y Sanguino Ortega, se activaron de manera inmediata los protocolos tanto del Gaula militar como del Gaula de Policía. El Gaula es el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, especializado en la atención, prevención y lucha contra los delitos de secuestro y extorsión en Colombia. Este doble despliegue operativo responde, de acuerdo con las explicaciones de la fuerza pública, a que hasta el momento ningún grupo armado se ha pronunciado para atribuirse la responsabilidad por el secuestro de las jóvenes, una situación que prolonga la incertidumbre para sus familias y dificulta el avance de las investigaciones.

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, manifestó su preocupación y dolor por este hecho. En sus declaraciones recogidas por El Espectador, subrayó el impacto emocional que afrontan las familias de las víctimas: “nos duele que dos jóvenes sean víctimas de este flagelo y que sus familias hoy vivan momentos de angustia e incertidumbre”. Además, exigió la liberación inmediata de Sayved y Vanessa, solicitando respeto por sus vidas e integridad, y expresó solidaridad con sus allegados, sumándose al clamor social para que el retorno de las jóvenes sea pronto una realidad. El mandatario puntualizó que la libertad y la vida son derechos que no deben ser puestos en negociación.

Actualmente, el caso continúa en investigación y las autoridades mantienen los operativos de búsqueda y seguimiento, a la espera de avances en la localización de las dos mujeres que permanecen privadas de su libertad.

¿Qué se sabe sobre el secuestro de Sayved Durán Ortega y Vanessa Sanguino Ortega en Norte de Santander?

Según El Espectador, las dos jóvenes fueron secuestradas el 16 de noviembre mientras se transportaban por la vía Tibú-Cúcuta. Ningún grupo ha reclamado responsabilidad por este hecho y las autoridades, incluido el Gaula militar y el Gaula de Policía, activaron protocolos de búsqueda. Por ahora, sus familias y el gobierno regional esperan avances en la investigación.

¿Qué significa Gaula y cuál es su función en casos de secuestro en Colombia?

Gaula significa Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal. Es una unidad especializada de la fuerza pública colombiana dedicada a la atención y prevención de delitos como el secuestro y la extorsión. Al conocerse un secuestro, el Gaula coordina acciones de búsqueda y brinda apoyo a las familias afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.