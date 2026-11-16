Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha dado nuevamente declaraciones sobre una situación que mantiene en vilo a la opinión pública nacional: el secuestro de Nancy Yaneth Gómez Sánchez, gestora social de Uribia, La Guajira, y esposa del alcalde de ese municipio, Jaime Luis Buitrago García. Además, se refirió al caso de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, quien también se encuentra retenida en circunstancias similares. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el jefe de Estado sostuvo comunicaciones directas tanto con el alcalde de Uribia como con Bernardo Pantoja, padre de la subteniente, para transmitir apoyo y conocer de primera mano las preocupaciones de ambas familias.

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De la Espriella aseguró que el Gobierno se encuentra adelantando todas las gestiones necesarias para lograr que tanto Gómez Sánchez como la subteniente Pantoja Hernández recuperen su libertad lo más pronto posible y puedan regresar sanas y salvas a sus hogares. "No vamos a escatimar esfuerzos para conseguir su libertad. Mi solidaridad con sus familias. No están solas en este dolor y en esta lucha", expresó el presidente en un mensaje compartido a través de sus redes sociales.

Según El Espectador, el Gobierno mantiene abiertas líneas de diálogo con las familias, en el marco institucional, para garantizar que reciban información directa sobre los avances de las acciones que se están poniendo en marcha. El mandatario remarcó que se están desplegando todas las capacidades estatales y explorando varias alternativas con el propósito de que ambas mujeres retornen sin daño alguno junto a sus seres queridos.

Nancy Yaneth Gómez Sánchez fue secuestrada el 11 de noviembre, cuando hombres armados la interceptaron a la salida de un gimnasio en el barrio Fonseca Siosi del municipio guajiro, a las 6:10 de la mañana. Dada la gravedad del hecho, el Gobierno, por medio de la Cancillería liderada por Omar Bula, ha extendido sus esfuerzos incluso a nivel internacional. Se ha puesto en marcha una coordinación con Venezuela, estableciendo mecanismos para el intercambio de información ante la posibilidad de que las víctimas sean trasladadas hacia ese país, buscando así facilitar su búsqueda y garantizar un desenlace positivo.

¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno para lograr la liberación de Nancy Yaneth Gómez Sánchez?

El Gobierno, según lo reseñado por El Espectador, ha adelantado tanto acciones en el territorio nacional como coordinaciones internacionales a través de la Cancillería a cargo de Omar Bula. Además de establecer comunicación permanente con las familias, se han creado mecanismos de intercambio de información con Venezuela en caso de un posible traslado de las víctimas, reforzando así la búsqueda y abriendo alternativas para asegurar la libertad de las secuestradas.

¿Cuál es el contexto del secuestro de la gestora social de Uribia y qué medidas se han tomado a nivel local?

El secuestro de Nancy Yaneth Gómez Sánchez ocurrió el 11 de noviembre en el municipio de Uribia, La Guajira, cuando hombres armados la abordaron a la salida de un gimnasio. A nivel local, se han desplegado todas las capacidades estatales disponibles y se ha mantenido el acompañamiento institucional a las familias. Así mismo, se mantienen abiertas las líneas de comunicación con el Gobierno nacional para informar sobre cualquier avance relevante en el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.