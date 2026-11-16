El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha este lunes 16 de noviembre la primera edición de la ‘Milagro Week’, una iniciativa con la que busca atraer inversión extranjera y conectar proyectos colombianos con empresarios, fondos y entidades financieras internacionales. El encuentro se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, y cuenta con una delegación encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

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La apertura de esta estrategia estuvo acompañada por un mensaje en video del presidente De La Espriella, quien aprovechó la ocasión para reiterar una de las promesas que hizo sobre su permanencia en el territorio nacional durante su mandato.

“Dije que no saldría de Colombia durante mi gobierno y no lo haré. Mi compromiso es estar aquí, trabajando por los colombianos”, expresó el mandatario.

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El jefe de Estado explicó que su decisión responde a la prioridad de atender los asuntos internos del país y cumplir con las responsabilidades de su Gobierno. Sin embargo, señaló que esto no significa que Colombia deba limitar sus relaciones económicas con otros países.

“Mi prioridad está en nuestra patria, atendiendo los desafíos del país y cumpliendo las responsabilidades que asumí desde el primer día. Pero eso no significa que Colombia deje de abrirse al mundo. Todo lo contrario“, manifestó.

De esta manera, la administración nacional puso en marcha una estrategia de promoción de inversiones en la que la representación del país quedó en manos del vicepresidente y el ministro de Comercio.

DIJE QUE NO SALDRÍA DE COLOMBIA DURANTE MI GOBIERNO Y NO LO HARÉ. ¡MI COMPROMISO ES ESTAR AQUÍ, TRABAJANDO POR LOS COLOMBIANOS! Mi prioridad está en nuestra Patria, atendiendo los desafíos del país y cumpliendo las responsabilidades que asumí desde el primer día. Pero eso no significa que Colombia deje de abrirse al mundo. ¡Todo lo contrario! Este fue el mensaje que envié desde Colombia para la gran apertura de la primera Milagro Week en Nueva York, un espacio estratégico para fortalecer las relaciones comerciales, atraer inversión extranjera y consolidar nuevas oportunidades para nuestros empresarios y emprendedores. En representación del Gobierno nacional, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, encabeza la delegación oficial colombiana, acompañado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, con el propósito de avanzar en una agenda de cooperación económica, promover proyectos estratégicos y fortalecer los vínculos con inversionistas y aliados internacionales. Con más de 300 citas de negocios previstas y un portafolio de 133 proyectos estratégicos, buscamos traducir el interés internacional en inversiones concretas, generación de empleo y desarrollo para nuestras regiones. ¡COLOMBIA ESTÁ ABIERTA A LA INVERSIÓN! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 16, 2026

¿Qué es la ‘Milagro Week’ y qué busca el Gobierno?

La primera ‘Milagro Week’ se desarrolla entre el 16 y el 19 de noviembre en Nueva York. Su propósito es presentar oportunidades de inversión de distintas regiones de Colombia ante empresarios, inversionistas y entidades financieras que puedan aportar recursos para poner en marcha los proyectos.

De acuerdo con las cifras presentadas por el vicepresidente José Manuel Restrepo, la convocatoria inicial recibió 250 propuestas de diferentes sectores económicos. De ese total, 133 proyectos fueron publicados para conocimiento de inversionistas nacionales e internacionales.

Además, 97 iniciativas recibieron solicitudes de reuniones por parte de posibles inversionistas, por lo que fueron incluidas en la agenda de encuentros de negocios en Estados Unidos.

La programación contempla más de 300 citas bilaterales entre los responsables de los proyectos y representantes de organizaciones interesadas en estudiar las oportunidades de inversión.

Según la información entregada por el Gobierno, las iniciativas seleccionadas representan expectativas de inversión y financiación cercanas a los 41.900 millones de dólares.

Infraestructura y energía, entre los sectores que buscan inversión

El portafolio que Colombia presenta en Nueva York incluye iniciativas de diferentes actividades económicas. Entre ellas están infraestructura, energía, agroindustria, minería, transporte, tecnología y turismo.

La participación de proyectos públicos y privados busca facilitar el contacto entre sus responsables y posibles fuentes de financiación. De hecho, el Gobierno explicó que cerca de dos terceras partes de las propuestas corresponden a iniciativas privadas, que no dependerían de recursos públicos para su financiación.

La ‘Milagro Week’ hace parte de la estrategia denominada Misión Crecer, con la que la administración De La Espriella pretende impulsar la actividad económica, atraer capital extranjero y ampliar las oportunidades laborales en las regiones.

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Con esta primera edición, el Gobierno busca convertir los contactos con inversionistas internacionales en acuerdos de financiación y proyectos que puedan ejecutarse en Colombia. La agenda en Nueva York se extenderá hasta el jueves 19 de noviembre, mientras el presidente permanece en territorio colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.