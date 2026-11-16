Por: Portal Bogotá

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El Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá ha captado la atención de instituciones educativas de alto nivel, consolidándose como un modelo de referencia mundial en la organización de políticas de cuidado. Universidades reconocidas, tanto nacionales como extranjeras, como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y Harvard han mostrado su interés en conocer a fondo este sistema, según información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. A partir de estas relaciones se han desarrollado intercambios, investigaciones conjuntas y alianzas que enriquecen el debate sobre cómo se distribuyen las responsabilidades del cuidado y el papel que pueden desempeñar las instituciones en la promoción de sociedades más equitativas.

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Durante 2026, el Sistema Distrital de Cuidado consolidó 23 proyectos de investigación en alianza con 21 universidades de nueve países, de acuerdo con datos proporcionados por el portal bogota.gov.co. Siete de estas universidades son colombianas, mientras que catorce son internacionales. Estos trabajos van acompañados de visitas académicas a espacios como las Manzanas del Cuidado, recorridos que permiten a estudiantes, docentes e investigadores conocer directamente la prestación de servicios y la articulación de la oferta institucional en territorio. La academia, de acuerdo con esta fuente, no solo estudia una política pública, sino que también cuestiona estereotipos de género y reconoce el valor social y económico del trabajo de cuidado no remunerado.

El interés de instituciones externas ha sido notorio. Por ejemplo, la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil, visitó en julio de 2026 varias Manzanas del Cuidado en Suba Fontanar, Centro, Manitas y Bosa Porvenir. En octubre, investigadores de la Universidad de São Paulo recorrieron Manitas y Teusaquillo. Estas experiencias han sido terreno fértil para el diálogo sobre políticas que favorecen el cuidado desde diferentes enfoques y culturas.

Más allá de la observación, las universidades colombianas profundizan en la colaboración con el Sistema. La Universidad Nacional de Colombia explora alternativas para que los servicios de cuidado lleguen a sus propios campus, reconociendo que en el contexto académico hay estudiantes y empleados que asumen responsabilidades de cuidado no remunerado. Por su parte, la Fundación Universitaria Los Libertadores avanza en proyectos para ofrecer formación flexible y espacios de “respiro” a personas cuidadoras.

Los Andes, en colaboración con la Secretaría Distrital de la Mujer, realizó entre julio y agosto de 2026 la exposición “El Barrio: la ciencia de vivir juntos”, que recibió miles de visitantes y dedicó un espacio especial al tema del cuidado. Además, esta universidad lidera la intervención psicosocial “Semillas de Apego”, que atiende el bienestar emocional de personas cuidadoras. Otras iniciativas, como la escuela de creatividad y bienestar mental gestionada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), han impactado directamente a mujeres cuidadoras en zonas como La Gaitana, en Suba.

Estudios recientes, liderados por instituciones como la Université Rennes 2, la Universidad Javeriana y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de Los Andes, han abordado asuntos clave como los tiempos de acceso a los servicios, las nuevas masculinidades y la experiencia de cuidado de mujeres rurales. Así, Bogotá se convierte en un referente para repensar y ampliar las discusiones sobre el cuidado en las ciudades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha contribuido el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá al debate académico internacional sobre el cuidado?

El Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá ha propiciado investigaciones y alianzas con al menos 21 universidades de diversos países, lo que ha fomentado el diálogo global sobre la distribución de tareas de cuidado, la equidad de género y el valor del trabajo no remunerado. Las visitas y proyectos compartidos han permitido ampliar la mirada sobre las políticas públicas del cuidado desde diferentes contextos universitarios, según datos de bogota.gov.co.

¿Qué es una Manzana del Cuidado y cuál es su importancia en Bogotá?

Las Manzanas del Cuidado son espacios territoriales donde se concentrar servicios y actividades orientadas a personas cuidadoras y personas a su cargo, permitiendo el acceso a apoyos, formación y “respiros” para quienes asumen estas responsabilidades. De acuerdo con el portal de la Alcaldía, las Manzanas representan un eje fundamental del Sistema Distrital de Cuidado, acercando las soluciones y reflexiones sobre el cuidado al entorno local y académico.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.