Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El convenio que regula el alumbrado público en Bogotá desde 1997 tiene como fecha de finalización el 30 de noviembre. Esta situación implica una serie de retos logísticos y administrativos, especialmente porque, según una auditoría de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) realizada en mayo de 2025, la infraestructura existente no le pertenece a la ciudad. La auditoría identificó que 355.034 de las 362.988 luminarias instaladas siguen siendo propiedad de Enel, y no está claro quién posee los postes, cables ni otros equipos del sistema. Esta incertidumbre pone en evidencia la complejidad de la transición, justo cuando se agota el tiempo para establecer un nuevo operador o modalidad de gestión.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la UAESP, en julio se anunció que habría negociaciones hasta el 13 de noviembre para proceder luego con la contratación bajo una nueva estructura. El objetivo era tener un esquema diferente de operación que permitiera garantizar la continuidad y calidad del servicio. No obstante, aunque la administración distrital tenía conocimiento desde hace años de que este plazo se aproximaba, la definición de estrategias concretas ha resultado insuficiente. Lo relevante es que el contrato con Enel en realidad debía finalizar en 2023, pero se otorgó una prórroga de tres años con el fin de asegurar la prestación y, al mismo tiempo, preparar la transición. Sin embargo, a solo dos semanas de la fecha límite, el proceso aún presenta vacíos y dudas notorias.

Una señal clara de esta falta de definición es la variabilidad en el plan del Distrito para enfrentar el fin del convenio. Entre julio y agosto, la administración manejaba la posibilidad de establecer un contrato general para la operación y otro específico para la supervisión. Sin embargo, el concejal Juan David Quintero informó que durante una reunión celebrada el 27 de octubre, la UAESP ya contemplaba una división contractual más compleja: instalación, suministro de energía y mantenimiento, distribuidos en tres procesos distintos. De acuerdo con Quintero, el principal riesgo radica en que la urgencia por mantener el servicio podría convertirse en la justificación para tomar decisiones poco favorables, en especial respecto a la propiedad de los activos del alumbrado público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el dueño de las luminarias y la infraestructura del alumbrado público en Bogotá?

Según la auditoría de la UAESP realizada en mayo de 2025, Enel es propietaria de 355.034 de las 362.988 luminarias instaladas actualmente en Bogotá. Sin embargo, la auditoría no aclaró la propiedad de los postes, cables ni otros equipos complementarios del sistema, lo cual deja un vacío importante sobre la titularidad de la infraestructura completa del alumbrado público en la ciudad.

¿Cuál es el riesgo principal ante el cambio de operador del alumbrado público en Bogotá?

De acuerdo con el concejal Juan David Quintero, el mayor riesgo es que la urgencia de mantener el servicio pueda llevar a resolver de manera inadecuada los temas críticos, especialmente la cuestión de quién será el propietario de las luminarias y los demás elementos del sistema. Si no se define bien, esto podría generar graves inconvenientes durante la transición y afectar la prestación eficiente del alumbrado público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z