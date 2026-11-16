Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La construcción del puente peatonal ubicado en la carrera 9 (conocida también como la avenida Laureano Gómez) y la calle 112, en la localidad de Usaquén en Bogotá, ha logrado un avance significativo del 80,56 %, tras enfrentar siete años de dificultades. De acuerdo con información suministrada por el Distrito y recogida por El Espectador, la estructura se podría habilitar finalmente en enero de 2027, cerrando así una larga espera para la comunidad que ha visto postergada la obra más de lo esperado.

Sigue a PULZO en Discover

El progreso reciente fue posible gracias a trabajos efectuados durante el fin de semana festivo del 16 de noviembre, donde se instalaron importantes módulos, cada uno de 11 metros de longitud y un peso de 10 toneladas. Estos elementos han permitido que la pasarela central ya supere los 75 metros tendidos sobre la avenida Novena, una arteria muy transitada. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) precisó que la fabricación de la estructura metálica alcanzó el 93,07 %, con 279 de las 300 toneladas totales ya listas. Falta aún concluir la conformación de las rampas de acceso y la puesta de pisos prefabricados en concreto y fibra de vidrio.

El desarrollo de este proyecto ha requerido una inversión total de COP 28.034 millones, cifra que cubre tanto la obra misma como la interventoría. Se espera que más de 76.000 habitantes de barrios como Santa Paula, Molinos Norte y Santa Ana Oriental se vean favorecidos por el nuevo puente. La estructura, con una longitud total de 226,5 metros incluyendo las rampas y con tres metros de ancho útil, busca mejorar la movilidad peatonal sobre la avenida Novena y el antiguo corredor férreo.

El historial del proyecto está marcado por retrasos: el contrato original se firmó en marzo de 2020 y tenía una entrega pactada para julio de 2021. Sin embargo, problemas con el contratista derivaron en una cesión del contrato en 2022, sanciones, declaración de caducidad y toma de posesión de la obra por parte del IDU en julio de 2023. Posteriormente, una licitación fue declarada desierta y recién hasta octubre de 2024 se adjudicó un nuevo contrato. Los diagnósticos revelaron fallas en los pilotes, lo que forzó un rediseño de la cimentación y el reinicio de la construcción para enero de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios traerá el puente peatonal de Usaquén para los habitantes de Santa Paula, Molinos Norte y Santa Ana Oriental?

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano y El Espectador, el puente peatonal mejorará la movilidad segura sobre la avenida Novena y el corredor férreo, favoreciendo a más de 76.000 residentes de estos barrios, quienes tendrán una infraestructura adecuada para cruzar una vía de alto flujo vehicular.

¿Por qué se retrasó la construcción del puente peatonal de la avenida Laureano Gómez con calle 112?

Según los reportes del IDU recopilados por El Espectador, los retrasos se debieron a incumplimientos contractuales, problemas técnicos con la cimentación y falta de oferentes en nuevas licitaciones. A esto se sumó la necesidad de rediseñar la cimentación tras detectar deficiencias en los pilotes construidos previamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z