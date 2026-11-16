Por: El Espectador

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Linda Pongutá estrenará su primera exposición individual en la galería Casas Riegner, bajo el nombre "Tracción de gabinete". En esta propuesta, la artista bogotana, de ascendencia mestiza, presenta una serie de esculturas e instalaciones marcadas por la experimentación, donde confluyen materiales industriales y elementos orgánicos que evidencian un proceso físico: materiales quemados se alternan con flores teñidas y en deterioro, generando un contraste visual que ilustra el tránsito entre naturaleza y tecnología, así como la reflexión sobre la política y los duelos sociales. La galería Casas Riegner describe la obra como un conjunto de estructuras fibrosas que simulan lianas, atravesando tuberías metálicas sin entrelazarse con ellas. Estas estructuras caen y bloquean los conductos, aumentando el peso de una infraestructura que parece a punto de colapsar, mientras al mismo tiempo permite observar su propio desgaste interno. Además, flores de floripondio recubiertas con pigmentos naturales caen, creando una atmósfera de descomposición industrial y respiración, según detalló la galería.

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Pongutá se formó como licenciada en Artes Visuales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y obtuvo una maestría en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Nacional. Su recorrido artístico incluye participaciones en eventos de relevancia como el 44 Salón Nacional de Artistas en Pereira, Artecámara en ARTBO, Bogotá, y el Yogyakarta International Videowork Festival en Indonesia. Sin embargo, su método creativo guarda una relación íntima con el espacio de su taller, ubicado en el antiguo edificio Telecom, oficina 906. De acuerdo con un testimonio en El Espectador recogido para la serie ‘Los microcosmos del arte’, el lugar se destaca por los aromas particulares que emanan de sus procesos: tabaco, cebolla, madera quemada, y combinaciones que resultan en fragancias peculiares y agradables.

En ese espacio, Pongutá emplea cáscaras de cebolla, tabaco y cochinillas para desarrollar los tintes usados en algunas de sus obras. Su rutina artística inicia a las 9:00 a.m. entre pruebas con dibujos, recolección de materiales e infusiones de tintes, muchas veces buscados entre los residuos de supermercados y charlas con vecinos del sector. Reconoce que la naturaleza orgánica y cambiante de su trabajo refleja su forma dispersa de abordar el arte, combinando cerámica, dibujo, escritura diaria y diálogo continuo con su entorno.

Desde 2012, aunque debió mudarse temporalmente cuando el edificio se transformó en un call center, Pongutá volvió a ocupar el espacio cargado de historia y mobiliario de la época de Telecom. Aseguró en su relato a El Espectador que disfruta la sensación de impermanencia: objetos que son prestados o regalados, porque considera que representan el constante intercambio de información inherente al arte y a la comunidad creativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el proceso artístico de Linda Pongutá en su taller según El Espectador?

De acuerdo con la entrevista citada en El Espectador, Linda Pongutá inicia su trabajo artístico a las 9:00 a.m., revisando dibujos, recolectando materiales, preparando tintes naturales y realizando pruebas con cerámica y dibujo. Su rutina incluye buscar ingredientes en supermercados, interactuar con la comunidad del sector y escribir diariamente, todo ello en el histórico edificio Telecom, impregnando sus obras con significados ligados tanto a los materiales como a las experiencias vividas en ese espacio.

¿Qué materiales y elementos utiliza Linda Pongutá en la exhibición “Tracción de gabinete” en Casas Riegner?

Según la información proporcionada por la galería Casas Riegner, en la exposición "Tracción de gabinete", Linda Pongutá emplea elementos quemados, flores floripondio teñidas con pigmentos naturales, estructuras similares a lianas y tuberías metálicas. La combinación de estos materiales busca explorar y suscitar preguntas sobre resistencia, duelo, naturaleza y transformación dentro de un contexto industrial y social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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