Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a las personas habitantes de Bogotá a sumarse activamente a las jornadas de limpieza de la ciudad, enfocándose especialmente en la correcta disposición de muebles y enseres en mal estado. De acuerdo con la UAESP, del 17 al 21 de noviembre de 2026 estarán habilitados Ecopuntos en distintas localidades de Bogotá, espacios donde la ciudadanía puede llevar residuos que no suelen ser recogidos por el operador de aseo convencional. Entre los objetos que se pueden depositar en estos Ecopuntos están elementos voluminosos como colchones, muebles viejos, tejas y madera, facilitando así su manejo adecuado.

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Este servicio, según información de la UAESP, está disponible de manera frecuente y busca atender una problemática constante en la ciudad: la acumulación de residuos voluminosos en lugares no autorizados. Al disponer semanalmente de varios Ecopuntos, la administración fortalece su compromiso con una Bogotá más limpia y ordenada, al tiempo que promueve la participación ciudadana en las tareas de separación y disposición de residuos.

La estrategia se enmarca en el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', cuyo objetivo es incentivar la responsabilidad compartida por el bienestar de cada barrio de la capital. De acuerdo con esta iniciativa, la clave para una mejor apariencia urbana y una gestión eficiente de los residuos está en la colaboración de la comunidad. Separar correctamente los desechos, respetar los horarios y utilizar los canales establecidos ayuda a mejorar el paisaje y la calidad de vida en Bogotá.

Además, la UAESP y otras entidades ofrecen recursos digitales como Aseo Bogotá, un portal web pensado para acercar información clara, práctica y oportuna sobre el servicio público de aseo. La página contiene orientaciones sobre recolección de basuras, disposición de escombros, muebles viejos y otros residuos. Allí la ciudadanía puede consultar tips actualizados y los puntos de recolección disponibles cada semana.

La UAESP insiste en que estos esfuerzos requieren del compromiso de todos. Utilizar Ecopuntos y seguir las recomendaciones dadas refuerza la cultura ciudadana y previene la acumulación indebida de desechos que afectan el entorno de quienes viven en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se puede llevar a los Ecopuntos en Bogotá y quién coordina esta iniciativa?

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), las personas pueden llevar a los Ecopuntos residuos voluminosos como colchones, muebles viejos, madera y tejas. Esta iniciativa es coordinada por la UAESP y está dirigida a cualquier residente de las distintas localidades de Bogotá, brindando una alternativa segura y organizada para la disposición de objetos que no son recogidos en la rutina de aseo estándar.

¿Dónde consultar los horarios y ubicaciones de los Ecopuntos para disposición de muebles en Bogotá?

Las personas interesadas pueden consultar los horarios y sitios disponibles para llevar sus residuos voluminosos en el portal web Aseo Bogotá. A través de este sitio, la ciudadanía encuentra información actualizada sobre los puntos de recolección habilitados semanalmente y orientaciones claras para contribuir a la limpieza y organización de la ciudad de acuerdo con la UAESP.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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