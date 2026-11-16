Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La miniserie animada Ana Maraña llega a la señal de eureka, el canal infantil y juvenil de Canal Capital, como una apuesta por retratar la compleja etapa de la preadolescencia desde una perspectiva creativa y sensible. De acuerdo con la información divulgada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y Canal Capital, la producción cuenta con el apoyo de la productora infantil Estudio Marañacos y del proyecto Abre Cámara del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Su estreno está programado entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 12:00 m. y 2:00 p. m., tanto en la señal TDT como en la plataforma en línea de eureka.

Sigue a PULZO en Discover

La historia de Ana Maraña gira en torno a Ana, una niña que transita la preadolescencia y se enfrenta a intensos cambios emocionales. Durante este periodo, las preguntas sobre la identidad, el surgimiento de inseguridades y los miedos propios del crecimiento adquieren un papel importante. La serie elige representar estos conflictos internos a través de un personaje animado: Maraña, una presencia incómoda que toma forma según los temores y estados emocionales de la protagonista. Esta figura, presente en la imaginación de Ana, simboliza los miedos con los que conviven muchos niños y niñas durante su desarrollo, reflejando cómo estos pueden llegar a influir en la percepción personal y en las decisiones cotidianas.

A lo largo de la narrativa, se abordan temas fundamentales como el autoconocimiento y la autoestima. A medida que Ana enfrenta las dudas que le plantea Maraña, aprende a reconocer sus emociones y fortalezas, identificando que el amor propio y el autocuidado son herramientas esenciales para afrontar los desafíos emocionales. Según la información citada de Canal Capital, la miniserie busca visibilizar la importancia de aceptar las propias inseguridades, entender el origen de los miedos y evitar que estos definan la vida o limiten las experiencias de sus jóvenes espectadores.

Además, Ana Maraña promueve conversaciones en familia sobre el crecimiento personal y la gestión emocional. Al presentar situaciones comunes en la preadolescencia bajo un formato animado, eureka y los creadores de la serie proponen una visión constructiva de esta etapa vital, alentando a los niños, las niñas y sus familias a reflexionar, dialogar y acompañarse en el proceso de reconocerse y cuidarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia central de la serie animada Ana Maraña y qué temas explora?

La serie Ana Maraña presenta a una niña que, en medio de la preadolescencia, debe confrontar a Maraña, una representación de sus miedos e inseguridades. El recorrido de Ana explora temas como el autoconocimiento, la autoaceptación y la importancia de identificar y gestionar las emociones propias para fortalecer la autoestima y el bienestar personal.

¿Cuándo y dónde se puede ver Ana Maraña en Canal Capital y eureka?

La miniserie animada Ana Maraña será emitida del lunes 16 al viernes 20 de noviembre de 2026, en dos horarios: 12:00 m. y 2:00 p. m. Se transmitirá a través del canal infantil eureka de Canal Capital, tanto en la señal abierta TDT como en la plataforma digital oficial de eureka.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z