El reconocido merenguero dominicano Wilfrido Vargas sufrió un contundente revés judicial en su país natal tras ser condenado a pagar una indemnización de 14 millones de pesos dominicanos al músico y compositor Juan Valdez Ybet por la vulneración de sus derechos de autor en la emblemática canción ‘El baile del perrito’. La decisión judicial estableció que Valdez no intervino únicamente en calidad de arreglista —labor por la cual sí figuraba en los créditos oficiales del álbum ‘Itinerario’—, sino que participó activamente como coautor de una fracción sustancial de la letra y la composición musical de uno de los mayores éxitos comerciales del artista, explotado durante más de tres décadas sin su debido reconocimiento, según informó El Tiempo.

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Aunque el demandante había solicitado inicialmente una reparación económica de 100 millones de pesos, el tribunal fijó el monto definitivo en 14 millones, desglosados en 12 millones por concepto de daños morales —derivados de la omisión de su nombre y la afectación a su trayectoria artística— y dos millones por perjuicios patrimoniales, ante la imposibilidad técnica de calcular con exactitud las ganancias dejadas de percibir tras 30 años de difusión. Adicionalmente, la sentencia ordenó publicar la parte resolutiva del fallo en un periódico de circulación nacional a costa de Vargas y su empresa, asumiendo también el pago de las costas procesales, aunque declaró inadmisible su inclusión inmediata en plataformas digitales y sociedades de gestión colectiva por no haber sido pedida en el escrito inicial.

Durante el juicio resultó determinante una grabación conservada originalmente en un casete y posteriormente digitalizada, en la que quedaron registradas conversaciones e intercambios creativos de estudio entre Wilfrido Vargas, Frantoni Santana y Juan Valdez. Según precisó la jueza en la providencia, en dicho audio Vargas expresa su inconformidad con una melodía preliminar y le solicita directamente a Valdez desarrollar una nueva propuesta musical, acreditando así su autoría en la recordada parte B del tema, donde se escenifica el diálogo entre un padre que rechaza el baile y una joven que defiende su popularidad.

A esta prueba técnica se sumaron los testimonios de los reconocidos músicos Alejandro Abrahán Martínez Rodríguez, Santiago Delgado Veloz y Ramón Orlando, quien declaró conocer una grabación original y estimó que la contribución de Valdez representaba aproximadamente el 70 % de la obra, porcentaje que sin embargo no fue acogido de manera taxativa por el despacho. Incluso el libro autobiográfico ‘Me volviste loco, Wilfrido’, publicado por el propio merenguero en 2018, sirvió de sustento probatorio al mencionar a Valdez entre los creadores que desarrollaron la pieza. Finalmente, el juzgado desestimó la tesis de prescripción alegada por los abogados de Vargas, recordando que bajo la Ley 65-00 de República Dominicana los derechos morales son imprescriptibles y los patrimoniales permanecen vigentes durante toda la vida del autor.

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