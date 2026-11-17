Los comerciantes de San Victorino no quieren perder la temporada más importante del año por cuenta del incendio que afectó al centro comercial GranSan. En medio de los trabajos para recuperar los locales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un paquete de ayudas económicas para los negocios afectados, con incentivos que pueden alcanzar los 10 millones de pesos por establecimiento. La Administración distrital espera que estos apoyos lleguen antes de finalizar noviembre.

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La emergencia ocurrió durante la madrugada del lunes 16 de noviembre y dejó un balance de 27 locales afectados: 10 con pérdida total y otros 17 con daños parciales. Aunque el incendio causó importantes afectaciones materiales, no se reportaron personas lesionadas. Los comerciantes comenzaron a trabajar en la recuperación de sus espacios para intentar retomar sus actividades cuanto antes.

La principal medida anunciada por Galán consiste en incentivos de hasta 10 millones por comerciante, a través del programa Activa tu Negocio con Cupón, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Cabe mencionar que no se trata de una entrega de dinero en efectivo, sino de una cofinanciación no reembolsable destinada a comprar bienes y contratar servicios especializados que permitan fortalecer los negocios.

Entre los elementos que podrían adquirir los beneficiarios están insumos y estanterías para recuperar los establecimientos. Sin embargo, los comerciantes deberán cumplir previamente con las condiciones y requisitos establecidos por el programa para acceder a los recursos.

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Durante su visita al centro comercial, Galán destacó la reacción de los afectados y los trabajos adelantados para recuperar los espacios. “Quiero destacar la solidaridad y la capacidad de respuesta de los comerciantes. Lo que hoy vemos en diferentes puntos del centro comercial, con espacios que ya fueron reparados, pintados y adecuados, es resultado de su esfuerzo”, afirmó.

El mandatario también aseguró que los comerciantes “cuentan con todo el apoyo del Distrito” y resaltó la importancia de este sector para la economía capitalina. “San Victorino es el corazón del comercio de Bogotá y el GranSan es uno de sus principales referentes”, manifestó.

Además, Galán hizo un llamado a la unión para superar las consecuencias de la emergencia: “Este es el momento de unirnos y demostrar nuestra solidaridad”, concluyó.

#Bogotá | 🔵 El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que los comerciantes del Gran San afectados por el incendio recibirán apoyo de hasta $10 millones. Además recibirán créditos y participarán en ferias especiales. “Cuentan con todo el apoyo”. https://t.co/DPhUYEYRbK — La FM (@lafm) November 17, 2026

¿Cómo funcionarán las ayudas para los comerciantes?

La estrategia contempla seis líneas de trabajo para recuperar la capacidad productiva, abrir canales de comercialización y brindar acompañamiento en el territorio. Para esta labor se contará con cerca de 20 funcionarios diarios del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).

La prioridad del Distrito es que los comerciantes puedan recuperar sus negocios antes de diciembre, cuando aumenta la actividad comercial por las compras de Navidad y fin de año.

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