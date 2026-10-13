Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa encargada de la prestación de servicios públicos en Cali, informó que este martes continuará realizando trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad. Estas labores, de acuerdo con la compañía, pueden provocar interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable en algunos sectores. Según la Gerencia de Acueducto de Emcali, se realizarán maniobras específicas para la reposición de válvulas y optimización de redes, buscando garantizar una mejor calidad y continuidad en el suministro de agua en el mediano plazo.

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La empresa detalló que los trabajos de reposición de válvulas y mejora de redes se llevarán a cabo en diversos sectores, lo que implica que varias zonas estarán sin servicio de agua potable mientras duren las maniobras. Emcali comunicó oportunamente a los usuarios sobre estas intervenciones, adelantando la programación para que los ciudadanos puedan tomar precauciones y reducir las molestias derivadas de la suspensión temporal.

Entre los barrios de Cali que se verán afectados por estas intervenciones se encuentran Aguacatal, específicamente en la calle 23 Bis con avenida 8 B Oeste; La Esmeralda, en la carrera 7 # 42 - 05; San Fernando Nuevo, en la calle 5 B2 con carrera 38; Los Farallones, en la carrera 72 # 1 C 04; Mojica, en la calle 84 # 28 D4 -10; y Ciudad Pacífica, en la calle 48 con carrera 122. La suspensión del servicio responde a la necesidad de garantizar las condiciones óptimas del sistema de acueducto y evitar futuras afectaciones mayores.

Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este tipo de procedimientos es esencial para mantener en funcionamiento eficiente la red de acueducto en la ciudad. Sin embargo, desde la Gerencia de Acueducto advierten que, aunque estos trabajos buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro, pueden representar incomodidades momentáneas para quienes residen en los sectores mencionados. Por ello, recalcan la importancia de estar atentos a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas, como el almacenamiento temporal de agua potable en recipientes limpios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que se quedarán sin agua este martes?

De acuerdo con la información de Emcali citada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto este martes son Aguacatal, La Esmeralda, San Fernando Nuevo, Los Farallones, Mojica y Ciudad Pacífica. La suspensión se realizará en puntos específicos de cada sector, previamente informados por la empresa.

¿Qué tipo de trabajos están realizando las autoridades de acueducto en Cali?

Según la Gerencia de Acueducto de Emcali, los trabajos que generan suspensión del servicio consisten principalmente en la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución, acciones que buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.