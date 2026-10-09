Por: Noticiero 90 minutos

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El pico y placa, una de las principales medidas de movilidad en Cali, vuelve a regir para los vehículos particulares después del puente festivo, específicamente este martes 13 de octubre de 2026. De acuerdo con la información suministrada por Noticiero 90 Minutos, la restricción aplica a los automóviles cuyo último dígito de la placa es 1 o 2. La medida restringe la circulación de estos vehículos desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, sin interrupciones a lo largo del día.

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La rotación de dígitos que determina quiénes deben acogerse a esta medida hace parte de la última modificación establecida por la Alcaldía de Cali. Según el esquema, los lunes corresponde a las placas terminadas en 9 y 0, los martes a las finalizadas en 1 y 2, miércoles a 3 y 4, jueves a 5 y 6, y viernes a 7 y 8. Esta rotación se encuentra vigente para todo el segundo semestre del año.

Un aspecto relevante es que el lunes 12 de octubre, al ser un día festivo, no hubo restricción, y el martes se retoma conforme a los números designados para esa jornada. Se destaca la importancia para los conductores de verificar antes de salir el último dígito de la placa, con el fin de evitar sanciones por incumplimiento.

La restricción tiene un horario amplio y continuo, pues inicia a las 6:00 a. m. y concluye a las 7:00 p. m. Durante este periodo, los vehículos particulares cuya placa termine en 1 o 2 no podrán circular por vías de la ciudad. Además, esta medida también se extiende a quienes ingresen o salgan del perímetro urbano de Cali.

Respecto a las excepciones, Noticiero 90 Minutos reseña que las motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos, los vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas y los automotores destinados a servicios especiales no están sujetos a la restricción. Igualmente, los vehículos oficiales, diplomáticos, consulares y aquellos vinculados a emergencias o transporte de personas con movilidad reducida, siempre que cumplan la normativa específica, quedan exentos.

La recomendación, entonces, para enfrentar la semana posterior al festivo, es programar los desplazamientos considerando la rotación vigente, que no aplica ni sábados, domingos ni días festivos para vehículos particulares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para vehículos particulares?

El horario de la restricción de pico y placa en Cali, según Noticiero 90 Minutos, va desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. de manera continua; durante ese lapso, los carros con los dígitos correspondientes no pueden circular por la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

Están exentos de la restricción motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos, autos de carga con al menos cinco toneladas y algunos dedicados a servicios especiales, así como oficiales, diplomáticos y de emergencias, siempre que cumplan las condiciones de la normativa. ¿Qué significa ‘vehículo híbrido’? Es un automotor que funciona tanto con un motor eléctrico como con uno convencional, generalmente a gasolina.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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