Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico hecho sacudió a la comunidad de El Espinal, Tolima, luego de que se registrara el asesinato de una mujer de nacionalidad extranjera en la noche del domingo 11 de octubre. De acuerdo con información compartida por El Nuevo Día, los hechos ocurrieron en un establecimiento nocturno localizado en el barrio El Libertador, específicamente sobre la carrera Quinta, entre calles 20 y 21. La víctima fue identificada como Yoscani, quien murió tras recibir múltiples disparos de arma de fuego cuando se encontraba departiendo en el lugar.

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El suceso quedó documentado en video, lo que permitió observar los angustiantes momentos posteriores al ataque. Testigos que estuvieron presentes relataron que Yoscani fue atacada de manera sorpresiva por personas que ingresaron al establecimiento. Según versiones preliminares recogidas por El Nuevo Día, los presuntos responsables huyeron de la escena a bordo de una motocicleta, aumentando la incertidumbre sobre sus identidades y motivaciones.

Las primeras informaciones indican que la víctima sufrió impactos de bala en el tórax y la cabeza, aunque las circunstancias exactas del homicidio aún no han sido determinadas con precisión. Las autoridades locales, en particular la Policía del Tolima, asumieron los denominados “actos urgentes”, término utilizado para referirse a las diligencias iniciales que se deben adelantar para la recolección de pruebas fundamentales en casos de homicidio, y emprendieron las investigaciones con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, dar con los responsables y establecer los móviles detrás del crimen.

Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre posibles hipótesis del caso ni sobre la nacionalidad específica de Yoscani. Tampoco se han dado a conocer detalles acerca de la cantidad de personas involucradas ni de la reacción inmediata de los presentes en el establecimiento nocturno. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato relevante que contribuya al avance de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el ataque en el establecimiento nocturno en El Espinal, Tolima?

El ataque, según la información registrada por El Nuevo Día, ocurrió mientras Yoscani compartía en un establecimiento del barrio El Libertador. Personas no identificadas irrumpieron y dispararon contra ella, causándole la muerte en el acto. Los responsables huyeron del sitio en una motocicleta, generando escenas de tensión que quedaron grabadas en video.

¿Qué acciones ha tomado la Policía del Tolima tras el homicidio de una mujer en El Espinal?

Luego del crimen, la Policía del Tolima inició los actos urgentes y se encuentra recabando pruebas para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el motivo del homicidio. Las investigaciones continúan mientras se solicita la colaboración de la comunidad para aportar información relevante.

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