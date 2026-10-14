Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El 15 de octubre de 2026, la música vallenata rinde homenaje a Israel Romero Ospino, célebremente conocido como el ‘Pollo Irra’, quien cumple 71 años y sigue dejando huella como uno de los pilares fundamentales del Binomio de Oro de América, agrupación que marcó un antes y un después en el folclor nacional. Nacido en Villanueva, La Guajira, en el seno de la dinastía Romero, Israel sorprendió desde joven por su habilidad para el acordeón, y a los 12 años ya se destacaba, según lo relatado en un conversatorio familiar reseñado por EL PILÓN.

Sigue a PULZO en Discover

El icónico apodo ‘Pollo Irra’ surgió de una anécdota familiar, recordada por su hermano Rosendo Romero. Él narra que, durante una parranda en su hogar en ‘El Cafetal’, Norberto convocó a Israel para tocar en el grupo de parranderos, denominándolo “el pollo”. Con tan solo 16 años y bajo un árbol de grosellas, Israel deslumbró al interpretar ‘La Cañaguatera’, ganándose el apodo que lo acompañaría durante toda su carrera artística, según palabras de Rosendo Romero citadas en el evento.

Uno de los puntos más significativos en su trayectoria artística es la sociedad con Rafael Orozco Maestre. Reunidos nuevamente a mediados de la década de 1970, ambos formalizaron el nacimiento del Binomio de Oro el 16 de junio de 1976, un grupo que modernizó y expandió la influencia del vallenato. La repentina muerte de Rafael Orozco en 1992 fue un golpe doloroso; sin embargo, Israel reorganizó la agrupación bajo el nombre Binomio de Oro de América y la convirtió en una verdadera “universidad del vallenato”, donde se formaron destacados artistas como Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno, Junior Santiago y Alejandro Palacio, según el reportaje de EL PILÓN.

Una particularidad de la carrera de Israel Romero es su experiencia en concursos: nunca obtuvo el primer lugar en el Festival Vallenato, pese a competir reiteradamente. Lejos de detenerlo, esto le impulsó a internacionalizar su música. Así lo relató él mismo durante el foro ‘Historia Viva del Vallenato’ de EL PILÓN, aconsejando a jóvenes músicos a no desanimarse por no alcanzar premios. Finalmente, la historia le otorgó justicia y fue nombrado Rey Vitalicio en la 59.ª edición del Festival de la Leyenda Vallenata, premio que reconoce a quienes, pese a no ganar en la categoría Profesional, transformaron el género.

Actualmente, Israel Romero sigue presente en la escena musical. El Binomio de Oro de América, bajo su dirección y producción, lanzó recientemente ‘Vamos que vamos’, un álbum de 17 canciones con Israel David Romero, su hijo, en la voz principal, y Samir Vence Romero en el acordeón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Israel Romero es conocido como el ‘Pollo Irra’ en el mundo del vallenato?

El apodo ‘Pollo Irra’ tiene su origen en la juventud de Israel Romero, durante una parranda en su casa familiar en ‘El Cafetal’. Allí, su hermano Rosendo relató que Norberto lo presentó como “el pollo” ante un grupo de parranderos, y tras una brillante interpretación de ‘La Cañaguatera’, los asistentes comenzaron a llamarlo así, nombre que lo acompaña hasta hoy.

¿Cuál es la importancia de Israel Romero y el Binomio de Oro en la música vallenata?

Israel Romero, como fundador y acordeonero del Binomio de Oro de América, es clave en la modernización y proyección mundial del vallenato. Su aporte consiste en mezclar talento, innovación y liderazgo, logrando que la agrupación sea reconocida como cantera de grandes voces y consolidando el vallenato como un fenómeno musical internacional, según las crónicas de EL PILÓN.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.