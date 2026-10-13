Nelson Velásquez no tuvo reparos al momento de expresar su opinión sobre Silvestre Dangond. En medio de una conversación que circula en redes sociales, el veterano cantante vallenato soltó una valoración que ya genera debate entre los seguidores del género: para él, el artista samario tiene más de showman que de intérprete.

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“A mí me parece Silvestre más show que cantante”, afirmó Velásquez sin rodeos, dejando claro que su postura no buscaba ser polémica, sino sincera. La declaración surgió luego de que el propio artista reconociera que prefería ser directo antes que arrepentirse después.

Sin embargo, la crítica de Velásquez no fue absoluta. El experimentado músico reconoció que Dangond sí aportó cosas valiosas al vallenato durante una etapa de su carrera. Según él, el punto de inflexión llegó con una canción específica: “Él ha hecho algo muy bueno en el vallenato, el vallenato, hasta que hizo la canción de A Blanco Negro de Ómar gELES. A mí me pareció que hasta ahí, yo me lo voy a decir así, que hasta ahí Silvestre hacía el vallenato bueno”, explicó Velásquez, trazando una línea divisoria clara en la trayectoria del intérprete de ‘La broma’.

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De acuerdo con sus palabras, fue después de ese momento cuando Dangond habría cambiado de rumbo, alejándose de lo que Velásquez considera el vallenato de calidad. “Pero después se enfocó”, añadió el artista, dejando la frase abierta y cargada de un subtexto que sus oyentes no tardaron en interpretar.

Las declaraciones de Nelson Velásquez reavivan un debate que lleva años instalado en el mundo del vallenato: ¿dónde termina la autenticidad del género y dónde empieza el espectáculo?

¿Quién es Nelson Velásquez y cuál es su peso en el vallenato?

Nelson Velásquez es uno de los cantantes más reconocidos del vallenato colombiano, con décadas de trayectoria junto a agrupaciones emblemáticas del género. Su opinión sobre figuras contemporáneas tiene gran peso dentro de la comunidad vallenata por su experiencia y conocimiento del género desde adentro.

¿Qué representa Silvestre Dangond en el vallenato moderno?

Silvestre Dangond es considerado uno de los artistas que popularizó el vallenato entre audiencias jóvenes y mercados internacionales durante la primera década del siglo XXI. Su evolución hacia propuestas más comerciales y escénicas ha dividido a los puristas del género, que cuestionan si su estilo actual sigue fiel a las raíces de la música del Caribe colombiano.

De hecho, Silvestre ha hablado en varios momentos muy bien de la carrera de Nelson Velásquez y hasta ha interpretado canciones suyas en conciertos.

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