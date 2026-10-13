Por: EL PILON SA

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Nelson Velásquez, una de las voces más destacadas del vallenato romántico y exintegrante de Los Inquietos, sorprendió a los seguidores del género tras emitir unos comentarios sobre Silvestre Dangond durante una conversación en vivo con el streamer Westcol. En ese espacio, que también contó con la presencia de los artistas Álex Manga y Alex Martínez, Velásquez cuestionó las habilidades como intérprete del urumitero y aseguró que, en su opinión, las presentaciones de Dangond tienen más espectáculo que profundidad vocal.

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“A mí me parece que es más show que cantante”, fue la afirmación directa con la que Velásquez inició su análisis. Aunque dejó claro que no buscaba entrar en controversia, continuó explicando su percepción acerca de la evolución artística de Dangond. Según palabras recogidas por El Pilón, Velásquez manifestó que, a su modo de ver, la carrera de Silvestre dio un giro significativo a partir de la publicación de la canción ‘Blanco y Negro’, lanzada en 2004, justo cuando, en su criterio, la propuesta vallenata del cantante cambió de rumbo.

Antes de ese punto a partir del cual Velásquez señala un cambio, la trayectoria de Silvestre Dangond ya incluía éxitos reconocidos como ‘Quién Me Mandó’, ‘Me Vuelvo Loquito’, ‘Lo Mejor Para Los Dos’ y ‘Mi Amor por Ella’. Posteriormente, Dangond sumó canciones reconocidas como ‘La indiferencia’, ‘Cásate Conmigo’, ‘Materialista’, ‘Niégame Tres Veces’ y ‘Ya No Me Duele Más’. Estos temas contribuyeron a fortalecer su repertorio y a afianzar su presencia en grandes escenarios, donde la puesta en escena ha tomado protagonismo.

Además, en redes sociales circuló recientemente un video que permitió ver el nivel de preparación detrás de cada aparición de Silvestre Dangond. En las imágenes, el artista permanece bajo el escenario a la espera de la señal de su equipo, listo para subir a la tarima con una entrada que se caracteriza por la precisión y coordinación. Apoyado en una plataforma elevadora, emerge entre efectos de humo ante sus seguidores, en una muestra de la compleja logística que exige el espectáculo.

El estilo de Dangond también incluye elecciones de vestuario llamativas, coreografías particulares y una producción visual acorde a la magnitud de sus eventos. La interacción con el público y la emocionalidad en sus presentaciones forman parte de su sello personal, lo que divide opiniones entre quienes valoran más el espectáculo o la interpretación vocal. Las declaraciones de Velásquez, respaldadas por su reconocida carrera y su potencia interpretativa, abren el debate sobre las cualidades que, según algunos exponentes, debe mantener un cantante de vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Nelson Velásquez considera que Silvestre Dangond es más “show” que cantante?

De acuerdo con la entrevista realizada en transmisión en vivo por Westcol, Nelson Velásquez señaló que, en su percepción, Silvestre Dangond destaca más por sus espectáculos y puestas en escena que por sus cualidades como intérprete. El exintegrante de Los Inquietos expresó que, a partir del lanzamiento de la canción ‘Blanco y Negro’, Dangond cambió su enfoque hacia un mayor despliegue escénico, relegando la interpretación tradicional del vallenato.

¿Qué aspectos hacen parte del espectáculo de Silvestre Dangond en sus conciertos de vallenato?

Según lo mostrado en videos difundidos en redes sociales y lo citado por El Pilón, el espectáculo de Silvestre Dangond involucra elaboradas entradas desde el interior del escenario, vestuarios llamativos, bailes característicos, altos niveles de producción visual y una dinámica constante con el público, elementos que complementan su interpretación musical durante los conciertos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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