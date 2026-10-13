Por: EL PILON SA

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La reciente afirmación del cantante de vallenato Nelson Velásquez acerca de que Silvestre Dangond es "más show que cantante" ha causado un amplio debate en el entorno del vallenato y entre los seguidores del género. De acuerdo con una publicación en EL PILÓN, estas palabras motivaron la intervención del acordeonero Rolando Ochoa, quien manifestó su oposición a lo dicho por Velásquez y defendió abiertamente a Dangond, con quien compartió una etapa clave de su carrera musical entre los años 2012 y 2013.

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Durante ese periodo, ambos músicos trabajaron de manera conjunta en la creación del álbum ‘La novena batalla’, que vio la luz en 2013. Sin embargo, su unión artística llegó a su final en agosto de ese mismo año, conforme a lo informado por EL PILÓN, debido a un acuerdo entre ambas partes. Desde su experiencia cercana con Dangond, Ochoa no dudó en expresar su respeto por el artista nacido en Urumita, enfatizando tanto su talento vocal como escénico. En su cuenta de redes sociales, Ochoa afirmó: “Bueno, en eso no estoy de acuerdo. Silvestre es un cantantazo de esos que usted mira para arriba y lo deja solo, que usted siente que está respaldado”.

Ochoa subrayó la particular habilidad de Dangond para interactuar con el acordeón en el marco de sus presentaciones. Según sus palabras, Dangond no se limita a cantar; otorga espacio al acordeonero, resalta cada pase y disfruta cada nota, lo que considera una característica poco frecuente en la nueva generación de intérpretes del vallenato. De acuerdo con Ochoa, Dangond “pega los pases de los acordeoneros”, una dinámica que distingue a su espectáculo y que, en opinión del acordeonero, casi no se observa en la actualidad.

Adicionalmente, Ochoa elogió la versatilidad de Dangond al desenvolverse en diferentes estilos, señalándolo como un artista capaz de interpretar “música romántica, canciones rápidas, charanga y reguetón”. Para él, se trata de “el showman del vallenato”. Incluso, lo colocó al nivel de reconocidos intérpretes del género como Martín Elías, a quien mencionó de manera emotiva.

Por su parte, Nelson Velásquez realizó sus declaraciones al streamer Westcol y en compañía de Álex Manga y Alex Martínez. En ese espacio, sostuvo que, desde su perspectiva, el mérito de Dangond estuvo más marcado hasta el disco ‘Blanco y Negro’, momento a partir del cual su enfoque musical cambió.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Nelson Velásquez dijo que Silvestre Dangond es más show que cantante?

De acuerdo con lo reportado por EL PILÓN, Nelson Velásquez argumentó en una conversación con Westcol que, en su opinión, Silvestre Dangond pasó de un vallenato clásico a un enfoque más centrado en el espectáculo. Velásquez mencionó que, tras la publicación de ‘Blanco y Negro’, el trabajo de Dangond migró de un estilo tradicional a una propuesta donde, a su juicio, predomina el show por encima de la capacidad vocal.

¿Cómo defendió Rolando Ochoa a Silvestre Dangond tras la polémica?

Rolando Ochoa, quien trabajó estrechamente con Silvestre Dangond, utilizó sus redes sociales para expresar desacuerdo con Velásquez y destacar cualidades del cantante. Ochoa señaló que Dangond no solo demuestra talento vocal, sino que también resalta la labor del acordeonero y maneja con habilidad diversos géneros musicales, lo que, en palabras de Ochoa, lo posiciona como uno de los más destacados artistas de la nueva generación del vallenato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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