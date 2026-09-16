Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

El intérprete de ‘Amantes’, quien es tío de Martín Elías Jr., protagonizó una tierna escena en Plaza MX de la ciudad de Barranquilla y, en medio de su presentación, le rindió un homenaje a Betsy Liliana González, quien fue inspiración de Diomedes Díaz para escribir la canción ‘La doctora’.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: ‘Martín Elías’ de ‘Yo Me Llamo’ tiene hermano que imitó a Diomedes Díaz en el programa)

“Esa mujer, no vivió, sino que se mamó toda esa época linda de mi papá… Y mi papá en contraprestación le dio a Luis Ma, Moisés y a Betsy Liliana Díaz González, mis hermanos. Betsy te amo, gracias por ser mi mamá”, dijo el jurado de ‘Yo Me Llamo’.

Sus palabras le llegaron al corazón a Betsy Liliana, que no pudo contener las lágrimas frente al público. Acto seguido, el artista interpretó el tema clásico ‘Mi corazón contento’, provocando aplausos masivos y lágrimas de emoción entre los fanáticos presentes. El momento fue grabado por los asistentes y se volvió rápidamente tendencia.

La relación entre Élder Dayán Díaz (hijo de Diomedes Díaz con Rosmery Rodríguez) y Betsy Liliana González trasciende lo meramente afectivo. ‘La Doctora’ convivió con el ‘Cacique de La Junta’ entre 1994 y 2008.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Betsy Liliana Gonzalez Silva (@drabetsylilianag)

Según ha relatado el propio cantante en diversas ocasiones, fue precisamente Betsy Liliana quien facilitó el acercamiento para que Élder Dayán pudiera conocer a su padre cuando supo que el joven era hijo del legendario ’Cacique de la Junta’ ícono vallenato.

Este noble gesto dio inicio a un vínculo de profundo respeto y gratitud que perdura hasta el día de hoy, consolidándola como una figura materna fundamental en su historia personal y artística.

Qué vínculo compartían Élder Dayán Díaz y Martín Elías

Élder Dayán y Martín Elías fueron medio hermanos por parte del legendario Diomedes Díaz. Los jóvenes cantantes mantuvieron un estrecho vínculo de hermandad y apoyo incondicional dentro de la música vallenata. Martín Elías impulsó activamente los inicios de la carrera de Élder Dayán al invitarlo a compartir tarima y pedir el respaldo del público para él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Élder Dayan Diaz Rodriguez (@elderdayanoficial)

Tras la trágica partida de Martín Elías en 2017, Élder Dayán no solo asumió un rol central para continuar con el legado de la dinastía Díaz, sino que también consolidó su éxito nacional al unirse musicalmente con Rolando Ochoa, el exacordeonero de su hermano, y mantener un estrecho apoyo con su sobrino, Martín Elías Jr.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.