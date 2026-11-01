Por: El Espectador

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La cocina colombiana es reconocida por su riqueza de ingredientes y tradiciones que se expresan tanto en su diversidad regional como en recetas sencillas y deliciosas. Un ejemplo de esto es la preparación de bolitas de plátano maduro rellenas de queso, una propuesta culinaria que en apenas quince minutos, entre preparación y cocción, permite disfrutar de la fusión de sabores autóctonos. Esta receta, de acuerdo con datos compartidos por El Espectador, requiere un plátano maduro, 100 gramos de queso doble crema y 40 gramos de queso costeño, el cual se ralla finamente para realzar el toque final de textura y sabor.

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El procedimiento inicia cocinando el plátano con cáscara en agua hasta que esté blando. Una vez retirado del agua, el siguiente paso sugerido es dejarlo enfriar lo suficiente para poder retirar la cáscara sin dificultades. La pulpa se machaca con un tenedor para conseguir un puré uniforme, permitiendo luego formar bolitas con las manos previamente engrasadas. Cada bolita se aplana, se coloca un trozo de queso doble crema en el centro y se cierra cuidadosamente, asegurando que el queso quede completamente cubierto. Posteriormente, estas bolitas se pasan por queso costeño rallado, presionando suavemente para que el queso se adhiera bien.

La cocción se realiza en una freidora de aire (air fryer) durante ocho minutos a 200 °C, lo que otorga una textura dorada y crocante por fuera, mientras el interior permanece suave y cremoso gracias al queso. Según la información de El Espectador, las bolitas suelen servirse acompañadas de suero costeño, enmarcando así la tradicionalidad regional que caracteriza a esta preparación, ideal para compartir en familia o como entrada en reuniones informales.

En cuanto al ingrediente principal, El Espectador explica que el plátano maduro tiene una interesante historia: Alejandro Magno, durante su conquista en el año 327 a. C., habría sido responsable de la entrada del plátano en Europa. El texto detalla que posteriormente, comerciantes de Malasia y Madagascar contribuyeron a su expansión, y siglos después, los exploradores portugueses lo llevarían de África occidental a España, para finalmente arribar al Caribe y formar parte del repertorio gastronómico latinoamericano.

¿Cómo se preparan las bolitas de plátano maduro con queso paso a paso?

Para crear las bolitas de plátano maduro con queso, primero se cocina el plátano maduro con cáscara en agua hasta que esté blando, se deja enfriar y se pela. La pulpa se machaca hasta formar un puré, que luego se divide y se rellena con trozos de queso doble crema. Las bolitas se cubren con queso costeño rallado, se cocinan ocho minutos en la freidora de aire, y se sirven calientes, idealmente con suero costeño como acompañante.

¿Cuál es el origen histórico del plátano maduro en la gastronomía?

De acuerdo con información publicada por El Espectador, el plátano maduro llegó a Europa a través de Alejandro Magno en el año 327 a. C. Tras diferentes rutas comerciales desde Malasia, Madagascar y África occidental, finalmente fue adoptado por el Caribe gracias a la intervención de exploradores portugueses, integrándose con el tiempo en numerosas recetas tradicionales de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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