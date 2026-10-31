Por: El Espectador

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Una de las recetas tradicionales de la gastronomía colombiana es la de habichuelas cremosas, un plato que constituye una opción versátil para acompañar preparaciones de pollo, carne o incluso arroz. De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, este plato se caracteriza por su preparación sencilla y por la utilización de ingredientes comunes de las cocinas del país, lo que facilita su presencia en las mesas colombianas.

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La receta de habichuelas cremosas da como resultado una preparación que puede rendir hasta 3.652 porciones, según la información proporcionada. El tiempo estimado para preparar esta receta es de 10 minutos, mientras que el proceso de cocción requiere otros 10 minutos. Entre los ingredientes principales se destacan 600 mililitros de leche, 650 gramos de habichuelas cortadas en diagonal, dos tallos de cebolla larga, dos dientes de ajo, dos cucharadas de mantequilla y sal al gusto. Cada uno de estos ingredientes aporta matices diferentes al sabor final del plato.

El primer paso consiste en derretir la mantequilla en una sartén a fuego medio. Una vez derretida, se incorporan la cebolla larga, el ajo y una pizca de sal. Esta mezcla se sofríe durante unos minutos, procurando que los sabores se integren y se forme una base aromática. Seguidamente, se agregan las habichuelas cortadas en diagonal, las cuales se cocinan junto al sofrito durante cinco minutos, esperando que adquieran un color verde intenso, señal de que están en el punto adecuado para añadir la leche.

En este momento, se integra la leche, se ajusta la sal y la pimienta al gusto, y se deja cocinar de siete a diez minutos más, hasta que la mezcla espese ligeramente y mantenga una textura cremosa. El resultado final es una preparación suave, con la cremosidad que aporta la leche y el aroma de los vegetales sofritos. Puede servirse acompañando arroz, carnes o incluso como plato principal según las preferencias de quien lo disfrute.

De acuerdo con El Espectador, si usted tiene interés en compartir nuevas creaciones o versiones de este tipo de recetas tradicionales, puede enviar su propuesta a Tatiana Gómez Fuentes, por correo electrónico. Así, la cocina colombiana sigue creciendo gracias a la creatividad de quienes la viven en casa.

¿Cómo se preparan las habichuelas cremosas paso a paso?

La receta comienza derritiendo mantequilla en una sartén, a lo que se añaden cebolla larga, ajo y sal, formando un sofrito aromático. Luego se incorporan las habichuelas cortadas en diagonal y se cocinan hasta obtener un color verde intenso. Posteriormente se agrega la leche y se ajustan los condimentos antes de dejar cocinar unos minutos más, hasta que la mezcla espese y quede cremosa.

¿Cuáles son los ingredientes principales de las habichuelas cremosas tradicionales de Colombia?

De acuerdo con la receta publicada por El Espectador, los ingredientes clave de las habichuelas cremosas son: habichuelas frescas, leche, cebolla larga, ajo, mantequilla y sal al gusto. Esta combinación aporta sabor, textura cremosa y aroma característicos de este plato típico colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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