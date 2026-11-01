Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación anunció un importante avance en materia de educación superior para la región amazónica: la construcción de la primera etapa de la Universidad de la Amazonia en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Esta iniciativa, presentada bajo el nombre de sede Yarí, busca fortalecer el acceso a la formación profesional en una zona que históricamente ha tenido dificultades para acceder a la educación universitaria, según lo planteado por el Ministerio de Educación y la Gobernación del Caquetá.

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De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, la nueva sede abarcaría un espacio de 5.500 metros cuadrados y estaría diseñada para alojar hasta 960 estudiantes. Los primeros programas académicos seleccionados para esta sede fueron definidos pensando en los intereses de los futuros estudiantes y respondiendo tanto a las necesidades de la región como a los desafíos del sector productivo local. Por ello, inicialmente se ofertarán pregrados en Ingeniería Agroecológica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, áreas clave para el desarrollo sostenible y productivo de la zona amazónica, según el anuncio oficial.

En cuanto a la infraestructura, el proyecto contempla un total de nueve aulas, cada una con capacidad para 40 alumnos, así como dos laboratorios especializados para actividades agropecuarias y un espacio dedicado a la tecnología e innovación multimedia. Además, la sede incluirá restaurante con cocina, áreas administrativas, de bienestar universitario y baterías sanitarias. También se construirán parqueaderos y diversas zonas comunes para uso de la comunidad universitaria, tal como detalló la cartera de educación. Sin embargo, no se especificaron ni la fecha de inicio de las obras ni el monto actualizado de la inversión por parte del ministerio.

Vale la pena recordar que, según la Gobernación del Caquetá, en mayo del año pasado se socializó este proyecto ante la comunidad de San Vicente del Caguán, resaltando su postulación ante la convocatoria del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD PAZ). El objetivo central era ampliar el acceso a la educación superior para beneficiar a la juventud local y aportar al desarrollo regional. De acuerdo con la gobernación, en esa etapa inicial se proyectó una inversión de 43.000 millones de pesos colombianos, de los cuales la gobernación cofinanciaría 6.000 millones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características y programas que tendrá la nueva sede Yarí de la Universidad de la Amazonia?

La sede Yarí contará con 5.500 metros cuadrados de infraestructura y podrá alojar hasta 960 estudiantes. Dispondrá de nueve aulas, dos laboratorios especializados en programas agropecuarios y un espacio de tecnología e innovación multimedia. Inicialmente, se ofrecerán tres programas de pregrado: Ingeniería Agroecológica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, seleccionados para responder a las necesidades del sector productivo y el interés estudiantil en la región, según el Ministerio de Educación.

¿Qué es el OCAD PAZ y cuál es su función en proyectos de educación superior?

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD PAZ) es un ente encargado de aprobar y gestionar recursos para la financiación de proyectos relacionados con la implementación de la paz, especialmente en territorios afectados por el conflicto. En este caso, el proyecto de la sede Yarí fue postulado ante el OCAD PAZ con el fin de financiar su construcción y ampliar el acceso a la educación superior en San Vicente del Caguán, según explicó la Gobernación del Caquetá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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