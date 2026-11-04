Por: El Espectador

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En la madrugada de 4 de noviembre, la fuerza pública llevó a cabo un operativo en Cúcuta, ciudad ubicada en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con los datos entregados por el presidente Abelardo de la Espriella, la acción fue identificada como operación Némesis y tuvo lugar hacia las 4:45 a. m. El mandatario informó que, como parte de estas acciones, se presentaron 109 capturas, se efectuaron 49 allanamientos y se produjo la expulsión de 32 extranjeros del país.

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Según la información oficial entregada durante el anuncio, este despliegue hace parte de un esfuerzo más amplio de seguridad, enmarcado en la reciente activación de la campaña militar Esparta. Esta estrategia fue anunciada por el propio jefe de Estado el 3 de noviembre, cuando enfatizó la necesidad de combatir a los grupos armados que operan ilegalmente en la región. Las autoridades buscaron recuperar el control territorial y reafirmar la seguridad para los ciudadanos de Cúcuta, quienes han sido constantemente afectados por la presencia de actores armados y problemáticas asociadas a la violencia.

El operativo Némesis se distingue por el número significativo de detenciones y procedimientos judiciales. Con 109 personas capturadas y 49 allanamientos realizados en una sola jornada, se refuerza la intención del gobierno de intensificar el trabajo coordinado entre las diferentes fuerzas de seguridad del Estado. La expulsión de 32 extranjeros, por su parte, también revela la atención hacia posibles implicaciones internacionales en las actividades ilegales que se desarrollan en el territorio.

Esta operación, según reiteró el presidente Abelardo de la Espriella, representa uno de los primeros movimientos formales dentro de Esparta, la campaña militar diseñada específicamente para hacer frente a los retos de seguridad en Norte de Santander y, más particularmente, en Cúcuta. El jefe de Estado destacó la importancia de estos operativos como respuesta integral a la criminalidad y como garantía para los derechos y la tranquilidad de la población local. La información fue confirmada por el propio mandatario y corresponde al reporte oficial conocido hasta el momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la operación Némesis en Cúcuta y qué resultados ha tenido?

La operación Némesis, desarrollada en Cúcuta y liderada por la fuerza pública, incluyó 109 capturas, la realización de 49 allanamientos y la expulsión de 32 extranjeros, de acuerdo con el reporte del presidente Abelardo de la Espriella. Esta acción busca combatir a los grupos armados e impactar el control territorial y la seguridad.

¿Qué es la campaña militar Esparta y cuál es su objetivo en Norte de Santander?

La campaña militar Esparta es una estrategia anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella para hacer frente a los grupos armados que delinquen en regiones como Norte de Santander. Tiene como finalidad recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de los habitantes, especialmente en zonas como Cúcuta.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.