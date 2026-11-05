Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia “Corta a tiempo: esteriliza”, la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), organizarán una gran jornada de esterilización gratuita para animales de compañía en la cuenca del río Sumapaz. Esta iniciativa busca llegar a todas las veredas de esta zona rural del Distrito Capital y se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026, según se informó en los canales oficiales de la Alcaldía.

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El despliegue de la jornada implica un operativo logístico de relevancia: los equipos médicos veterinarios serán movilizados desde las 2:00 a. m. para prestar servicio durante 16 horas continuas. De acuerdo con Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, “la unidad móvil se instalará en cuatro puntos desde los cuales vehículos de apoyo recogerán y devolverán a los animales a las 14 veredas de la cuenca. Las horas son aproximadas y pueden variar según el estado de las vías y el número de animales inscritos”. Esta dinámica garantiza el acceso, aún en territorios apartados, a quienes suelen tener barreras para acceder a estos servicios de bienestar animal.

La organización de la jornada es fruto de la articulación entre el IDPYBA, la Alcaldía Local de Sumapaz y las Juntas de Acción Comunal (JAC). Las familias interesadas deben inscribir a sus perros o gatos ante la JAC de su vereda para que se coordinen las rutas y se asegure el cupo. Hasta el 27 de octubre de 2026, se habían preinscrito 71 animales, esperando que con los reportes pendientes se superen los 100 beneficiarios.

El procedimiento de esterilización ofrece ventajas notables: previene enfermedades como el cáncer, disminuye conductas no deseadas y evita la sobrepoblación, lo que resulta vital en zonas rurales de difícil acceso a servicios veterinarios. Entre los requisitos para participar están el buen estado de salud del animal, ayuno previo, que las hembras no estén en celo, gestantes ni lactantes, y la edad, que debe estar entre cuatro meses y siete años.

Esta actividad hace parte de la estrategia ‘Barrio Animal’, con su versión rural ‘Vereda Animal’, que traslada servicios veterinarios y espacios pedagógicos a las comunidades campesinas. Además, el IDPYBA aclaró que los animales no atendidos durante la jornada de noviembre quedarán registrados para una próxima, prevista para febrero de 2027.

¿Cuáles son los horarios y localizaciones de la jornada de esterilización animal en Sumapaz?

La jornada de esterilización animal en Sumapaz contará con cuatro puntos de atención: Chorreras (8:00 a. m.), Tunal Alto (10:20 a. m.), La Unión (1:30 p. m.) y Santo Domingo (3:30 p. m.). Los puntos cubrirán todas las veredas gracias al apoyo logístico de vehículos oficiales que recogerán y regresarán a los animales inscritos, de acuerdo con datos del IDPYBA.

¿Qué requisitos debe cumplir un animal para acceder a la esterilización gratuita en Sumapaz?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, los requisitos son: buen estado de salud, ayuno de ocho horas sin alimento sólido y seis sin líquidos, hembras fuera de celo, no gestantes ni lactantes y tener entre cuatro meses y siete años de edad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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