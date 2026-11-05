La batería del celular es uno de esos componentes que pueden convertirse en un problema cuando el dispositivo empieza a descargarse antes de terminar el día. Lo que al principio permitía pasar varias horas utilizando aplicaciones, viendo videos, tomando fotografías o navegando por internet, con el tiempo puede dejar de ser suficiente y obligar a buscar un cargador con mayor frecuencia.

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Sin embargo, que la batería se descargue rápidamente no siempre significa que esté dañada o que sea necesario cambiar de teléfono. En muchos casos, el consumo está relacionado con la configuración del equipo, las aplicaciones que funcionan en segundo plano, el brillo de la pantalla, la conexión a internet y los hábitos de uso.

Por eso, aprender cómo tener mejor batería en el celular implica conocer qué funciones consumen más energía, cuáles se pueden modificar y qué prácticas ayudan a conservar la capacidad de este componente durante más tiempo.

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Tanto en teléfonos Android como en iPhone existen herramientas para controlar el consumo energético y optimizar su funcionamiento. No se trata de desactivar todas las funciones del dispositivo, sino de encontrar un equilibrio entre autonomía, rendimiento y comodidad.

Reduzca el brillo de la pantalla y ajuste el tiempo de bloqueo

La pantalla es uno de los componentes que más energía puede consumir, especialmente cuando se utiliza durante periodos prolongados. Mantener el brillo al máximo para leer mensajes, navegar por redes sociales o ver videos puede acelerar la descarga de la batería.

Una alternativa es activar el brillo automático, una función que adapta la iluminación de la pantalla según las condiciones del entorno. También se puede reducir manualmente el nivel de brillo cuando se está en lugares cerrados o con poca iluminación.

Otro ajuste importante es disminuir el tiempo que tarda la pantalla en apagarse cuando el celular está inactivo. Si permanece encendida durante uno o dos minutos después de consultar una notificación, consume energía que se podría ahorrar.

En Android, esta configuración suele encontrarse en el apartado de pantalla, mientras que en iPhone se puede modificar desde Configuración, Pantalla y brillo y Bloqueo automático.

Identifique las aplicaciones que más batería consumen

No todas las aplicaciones utilizan la misma cantidad de energía. Algunas requieren conexión permanente a internet, actualizan información constantemente o utilizan recursos del teléfono incluso cuando no están abiertas.

Las redes sociales, las aplicaciones de navegación, los videojuegos, las plataformas de video y algunos servicios de ubicación pueden tener un consumo considerable, dependiendo del tiempo de uso y de sus actividades en segundo plano.

Para identificar cuáles gastan más batería, es recomendable revisar las estadísticas del dispositivo:

En Android: ingrese a Configuración y busque el apartado Batería o Uso de batería. El nombre puede cambiar según el fabricante.

En iPhone: entre a Configuración, seleccione Batería y consulte el consumo por aplicación.

Esta información permite reconocer si una aplicación está utilizando más energía de la esperada. Si ocurre, se pueden limitar sus actividades en segundo plano, reducir las notificaciones o ajustar los permisos que tiene para acceder a determinadas funciones.

No es necesario cerrar constantemente todas las aplicaciones. Lo importante es identificar cuáles generan un consumo elevado y revisar sus configuraciones.

Active el modo de ahorro de batería cuando sea necesario

Los celulares Android y los iPhone incorporan modos de ahorro energético que permiten prolongar la autonomía cuando queda poca carga o se necesita utilizar el equipo durante varias horas sin conectarlo a una toma de corriente.

En Android, esta herramienta suele llamarse Ahorro de batería o Ahorro de energía. En iPhone se conoce como Modo de bajo consumo.

Al activarlos, el dispositivo puede limitar determinadas actividades, como la sincronización automática, las actualizaciones en segundo plano, algunos efectos visuales y otras funciones que consumen energía.

Es una alternativa útil cuando el porcentaje de batería está bajando rápidamente o cuando se sabe que no habrá un cargador disponible durante buena parte del día.

También se puede configurar para que el ahorro energético se active automáticamente al alcanzar determinado porcentaje, dependiendo del sistema operativo y del fabricante.

Desactive las conexiones que no estés utilizando

El Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS y las conexiones móviles permiten aprovechar diferentes funciones del celular, pero también pueden contribuir al consumo energético.

Por eso, conviene revisar cuáles están activas y si realmente se necesitan en cada momento.

Por ejemplo, si no se están utilizando audífonos inalámbricos, relojes inteligentes u otros accesorios, se puede apagar el Bluetooth. Lo mismo ocurre con funciones de conexión o búsqueda de dispositivos cercanos que no se estén utilizando.

En cuanto al Wi-Fi, mantenerlo conectado a una red estable suele ser una buena alternativa frente al uso de datos móviles, aunque el consumo depende de las condiciones de conexión y del dispositivo.

También es importante tener en cuenta que una señal celular débil puede aumentar el consumo de energía, porque el teléfono necesita trabajar más para mantener la conexión con la red.

Si se está en un lugar sin cobertura y no se necesita recibir llamadas o utilizar datos móviles, activar el modo avión puede ayudar a reducir el consumo. Sin embargo, no es necesario apagar todas las conexiones de manera permanente.

Evite que el celular se caliente demasiado

La temperatura es uno de los factores que más influyen en la salud de una batería. El calor excesivo puede acelerar su deterioro y reducir su capacidad de conservar energía con el paso del tiempo.

Esto no significa que el teléfono nunca pueda calentarse. Es normal que aumente su temperatura durante actividades exigentes, como jugar videojuegos, grabar videos durante periodos prolongados, utilizar aplicaciones de navegación o cargarlo.

El problema aparece cuando permanece expuesto a temperaturas elevadas o se calienta de manera excesiva y frecuente.

Para evitarlo, conviene seguir algunas recomendaciones:

No deje el celular expuesto directamente al sol durante periodos prolongados.

Evite dejarlo dentro de un automóvil caliente.

No lo coloque cerca de fuentes de calor.

Procure no ejecutar juegos o aplicaciones muy exigentes mientras se está cargando si notas que aumenta demasiado su temperatura.

Utilice cargadores y cables compatibles y de buena calidad.

También es recomendable retirar el teléfono de ambientes especialmente calurosos y permitir que recupere una temperatura adecuada antes de exigirle tareas intensivas.

Configure correctamente las actualizaciones en segundo plano

Algunas aplicaciones necesitan actualizar información incluso cuando no se están utilizando. Esto permite recibir mensajes, consultar novedades o mantener determinados contenidos disponibles.

Sin embargo, no todas requieren hacerlo constantemente.

Limitar las actualizaciones en segundo plano de las aplicaciones que no necesitan información inmediata puede ayudar a controlar el consumo de batería.

En iPhone, esta opción se encuentra en Configuración, General y Actualización en segundo plano. Desde allí se puede modificar su funcionamiento o desactivarla para determinadas aplicaciones.

En Android, los pasos dependen del fabricante, pero generalmente es posible entrar a la información de cada aplicación y revisar sus permisos de actividad en segundo plano o consumo de batería.

La recomendación es mantener habilitadas las funciones que realmente se necesitan, como la recepción de mensajes importantes, y restringir aquellas aplicaciones cuya información puede esperar hasta que se abran nuevamente.

Utilice el modo oscuro si su celular tiene pantalla OLED o AMOLED

El modo oscuro puede ayudar a reducir el consumo energético en celulares que utilizan pantallas OLED o AMOLED, porque este tipo de tecnología puede apagar individualmente los píxeles que muestran el color negro.

Esto significa que, cuando se utiliza una interfaz con fondos negros, algunas partes de la pantalla pueden consumir menos energía que cuando muestran fondos blancos o colores brillantes.

La diferencia depende del tipo de pantalla, el brillo y las aplicaciones utilizadas. Por eso, no todos los teléfonos obtienen el mismo beneficio.

Para activarlo, generalmente hay que ingresar a los ajustes de pantalla y seleccionar el tema oscuro. En algunos equipos también se puede programar para que funcione automáticamente durante la noche.

Es una opción especialmente interesante para quienes utilizan el celular durante varias horas al día y prefieren una interfaz con menos iluminación.

Revise los permisos de ubicación de las aplicaciones

La ubicación es necesaria para utilizar herramientas como Google Maps, aplicaciones de transporte, servicios de domicilios y plataformas que ofrecen información basada en el lugar donde se encuentra el usuario.

Sin embargo, algunas aplicaciones pueden solicitar acceso a esta información incluso cuando no se están utilizando.

Para controlar este consumo, es recomendable revisar qué aplicaciones tienen permiso para acceder a la ubicación y modificarlo según las necesidades.

En Android y iPhone existen opciones para permitir el acceso únicamente mientras se utiliza una aplicación, en lugar de mantenerlo activo todo el tiempo.

También se puede desactivar la ubicación precisa cuando una aplicación no necesita conocer la posición exacta del dispositivo.

Esto no significa que deba apagar el GPS permanentemente. Lo importante es evitar que aplicaciones que no necesitan esta información tengan acceso constante a ella.

Desactive funciones que mantienen la pantalla encendida

Algunos celulares incluyen características que muestran información incluso cuando la pantalla está bloqueada. Una de ellas es Always On Display, que permite consultar la hora, la fecha y las notificaciones sin desbloquear el dispositivo.

Aunque resulta práctica, esta función puede consumir batería porque mantiene determinados elementos de la pantalla activos.

También existen otras características que pueden aumentar el consumo, como las animaciones, los fondos de pantalla dinámicos y algunos efectos visuales.

Si la prioridad es conseguir más autonomía, puede revisar cuáles están disponibles en tu teléfono y desactivar las que no utilizas.

En los equipos con pantallas OLED o AMOLED, Always On Display puede funcionar de manera eficiente, pero su impacto depende de la implementación del fabricante y de la configuración seleccionada.

Mantenga actualizado el sistema operativo y las aplicaciones

Las actualizaciones del sistema operativo no solo incorporan nuevas funciones y cambios de seguridad. También pueden incluir ajustes de rendimiento y correcciones de errores que afectan el consumo energético.

Por eso, es conveniente mantener actualizado el celular y revisar periódicamente si existen nuevas versiones del software.

Lo mismo ocurre con las aplicaciones. Una versión antigua puede presentar errores que provoquen un funcionamiento inadecuado o un consumo excesivo de recursos.

Hay una consideración importante: después de instalar una actualización del sistema, es posible que la batería se descargue más rápido durante algunos días. Esto puede ocurrir porque el teléfono realiza procesos adicionales en segundo plano.

Si sucede, conviene esperar un tiempo y revisar nuevamente las estadísticas de consumo antes de concluir que la actualización dañó la batería.

¿Es malo cargar el celular toda la noche?

No necesariamente. Los teléfonos actuales cuentan con sistemas que administran la carga y detienen el proceso cuando la batería alcanza el nivel correspondiente. Algunos también incorporan carga optimizada para reducir el tiempo que permanecen completamente cargados.

Sin embargo, es importante evitar que el dispositivo se caliente demasiado mientras está conectado. Apple, por ejemplo, incluye una función de recarga optimizada para prolongar la vida útil de la batería.

¿Es recomendable cargar el celular hasta el 100 %?

Sí. Cargar el celular hasta el 100 % no representa un problema por sí solo. Sin embargo, mantenerlo durante periodos prolongados a niveles de carga elevados y con temperaturas altas puede acelerar el deterioro de la batería.

Por eso, algunos fabricantes incorporan límites de carga y herramientas de protección para administrar este proceso.

¿El modo oscuro ayuda a ahorrar batería?

Sí, especialmente en celulares con pantallas OLED o AMOLED. Esta tecnología puede apagar los píxeles que muestran el color negro, lo que reduce el consumo energético en determinadas condiciones.

En teléfonos con pantallas LCD, el beneficio energético del modo oscuro suele ser menor.

¿Qué aplicaciones consumen más batería?

No existe una lista universal, porque depende del dispositivo, la configuración y los hábitos de cada persona. Sin embargo, los videojuegos exigentes, las aplicaciones de navegación, las plataformas de video, las redes sociales y las herramientas de edición pueden consumir bastante energía.

La mejor manera de identificar cuáles afectan tu teléfono es consultar las estadísticas de uso de batería.

¿Desactivar el Bluetooth ayuda a ahorrar batería?

Puede ayudar si se está utilizando una conexión Bluetooth de manera activa, pero el beneficio de apagarlo cuando no está conectado a ningún accesorio puede ser pequeño en los teléfonos modernos.

Apple, por ejemplo, explica que Wi-Fi y Bluetooth están diseñados para consumir poca energía cuando no están conectados a una red o dispositivo.

¿Es malo utilizar el celular mientras se carga?

No es necesariamente malo. Puedes consultar mensajes, navegar o realizar actividades habituales mientras el teléfono está conectado.

Sin embargo, utilizar aplicaciones exigentes, jugar videojuegos o grabar videos durante la carga puede aumentar la temperatura. Si el equipo se calienta demasiado, es mejor dejarlo descansar.

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