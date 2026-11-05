Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del tiempo —denominado en términos técnicos como pronóstico meteorológico— representa uno de los instrumentos científicos más relevantes, al combinar ciencia y tecnología para anticipar el estado de la atmósfera en un sitio y momento específicos. De acuerdo con la información suministrada, su confección requiere que los meteorólogos reúnan datos actualizados sobre variables como temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitaciones. Todo este conjunto de datos se obtiene a través de herramientas tecnológicas avanzadas: satélites, radares y estaciones meteorológicas permiten el registro exhaustivo y constante de las condiciones atmosféricas.

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Una vez recolectada la información básica, el siguiente paso consiste en procesarla mediante modelos matemáticos operados por computadoras de alta capacidad. Estos sistemas analíticos logran reducir la incertidumbre y proporcionan una visión anticipada de posibles condiciones climáticas para tomar decisiones informadas. Según la información citada, la trascendencia del pronóstico va mucho más allá de temas académicos o curiosidades cotidianas; incide directamente en la seguridad civil. Alertas tempranas sobre eventos extremos como huracanes, tormentas, inundaciones o sequías otorgan a autoridades y ciudadanos un margen valioso para organizar evacuaciones o buscar refugio, previniendo tragedias y salvando numerosas vidas.

La dimensión económica del clima es otro componente crucial. En sectores como la agricultura, la anticipación precisa de lluvias o períodos secos condiciona los ciclos de siembra, riego y cosecha. Así mismo, la aviación y la navegación marítima dependen de estas previsiones para establecer rutas, evitando riesgos y optimizando recursos. Incluso sectores energéticos recurren a estas predicciones para facilitar la programación de demanda eléctrica y el manejo eficiente de fuentes renovables como la energía solar y eólica.

Para la vida diaria, consultar el pronóstico del clima facilita planear actividades rutinarias y resguardar la salud pública. Según datos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la ciudad de Cali enfrentará durante este jueves cielos parcialmente cubiertos con lloviznas dispersas en la vertiente occidental en las primeras horas; posteriormente se espera tiempo seco, pero en la noche aumentará la nubosidad y hay alta probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en las áreas de montaña. La CVC indica que este comportamiento se deriva de la convergencia de humedad del nororiente del país con la dinámica convectiva local, sumado a los resultados de varios modelos que advierten un potencial de precipitaciones moderadas en la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el pronóstico del clima para la seguridad civil?

El pronóstico del clima es vital para la seguridad civil porque permite anticiparse a fenómenos extremos como tormentas, huracanes o inundaciones. Según la información recabada por la CVC y detallada en el artículo, esta herramienta ofrece alertas tempranas que ayudan a las autoridades y a la población a tomar las precauciones necesarias, facilitar evacuaciones y protegerse, previniendo así graves afectaciones y la pérdida de vidas.

¿Cómo se obtienen y procesan los datos para hacer un pronóstico meteorológico?

La obtención de datos para un pronóstico meteorológico requiere de herramientas como satélites, radares y estaciones meteorológicas, que registran en tiempo real variables como temperatura y precipitaciones. Posteriormente, estos datos son procesados con modelos matemáticos en computadoras potentes, lo que posibilita prever con mejor precisión el comportamiento futuro de la atmósfera en una región determinada, tal como lo explica la información proporcionada por la CVC.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.