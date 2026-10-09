Por: El Espectador

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El Congreso de la República comenzó a debatir un proyecto de ley que busca regular el uso de las redes sociales en el país, con medidas estrictas tanto para los usuarios como para las plataformas digitales. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la iniciativa plantea que las empresas responsables de redes sociales podrán enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes si no cumplen con las regulaciones. Esta cifra podría equivaler, según el texto, a cerca de 9.000 millones de pesos colombianos, y las sanciones serían impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de velar por los derechos de los consumidores y regular actividades empresariales en el país.

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Uno de los puntos destacados del proyecto es la prohibición para que menores de 14 años tengan acceso a las redes sociales, salvo que cuenten con una autorización previa de su representante legal. Además, en estos casos, las plataformas estarían obligadas a facilitar un entorno digital especialmente diseñado para menores. También se establece que todos los usuarios deberán identificarse plenamente, con mecanismos obligatorios de verificación de identidad. Según la ponencia positiva, respaldada por el representante antioqueño Guillermo Patiño del partido Creemos, estas medidas surgen ante la preocupación por la desinformación y por fenómenos como el reclutamiento de menores a través de redes sociales por grupos criminales.

Dicha preocupación se ha visto respaldada recientemente por un informe de Human Rights Watch, que identificó en TikTok 52 cuentas dedicadas a fomentar la unión de jóvenes a grupos armados, mediante la difusión de contenido que glorificaba la vida dentro de estas organizaciones. Este contexto ha generado debates intensos en el Legislativo colombiano, pues la regulación persigue transferir ciertas responsabilidades legales a las plataformas, obligándolas a operar presencialmente en el país si superan los 100.000 usuarios activos. De incumplirse las medidas, las sanciones incluyen desde multas económicas hasta el bloqueo temporal o permanente de la red social involucrada. No obstante, este proyecto aún debe completar los cuatro debates requeridos en el Congreso para convertirse en ley, por lo que su futuro continúa siendo incierto y objeto de seguimiento por parte de distintos sectores políticos y sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serían las sanciones para redes sociales que incumplan el proyecto de ley en Colombia?

El proyecto de ley establece que las plataformas digitales que incumplan la normativa podrían enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Estas sanciones estarían a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio e incluso podrían llegar al bloqueo temporal o permanente de la plataforma en el territorio nacional.

¿Qué cambios propone el proyecto sobre el acceso de menores de 14 años a las redes sociales en Colombia?

Se propone que los menores de 14 años solo puedan acceder a redes sociales si cuentan con autorización previa de su representante legal. Adicionalmente, las plataformas estarían obligadas a adaptar sus servicios con entornos seguros y apropiados para este público específico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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