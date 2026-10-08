Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fábrica de Licores del Tolima se encuentra actualmente en un proceso de exploración de alternativas para diversificar su oferta y adaptarse a las tendencias emergentes en el consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo con declaraciones de Jesús Alberto Carvajal, quien ocupa el cargo de gerente en la Fábrica de Licores del Tolima, la compañía ha realizado ensayos recientes con un aguardiente que incorpora cúrcuma y presenta un llamativo color amarillo. Este producto, durante las pruebas, recibió una valoración positiva por parte de quienes participaron en su degustación, lo que evidenció un interés inicial y una apertura hacia propuestas innovadoras.

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No obstante, el análisis de mercado llevado a cabo por la empresa identificó una posible complicación en cuanto a la identidad visual de este aguardiente amarillo. Carvajal explicó que existe ya en el mercado nacional una fuerte asociación del color amarillo con otra industria licorera, lo que podría afectar la diferenciación y posicionamiento de la nueva bebida. En sus palabras, “nosotros en eso pensamos que no podemos contribuir a potencializar un color y un nombre de otra industria licorera”, subrayando la importancia de proteger la identidad propia frente a competidores directos.

Ante esta situación, la Fábrica de Licores del Tolima continúa en la etapa de pruebas y evaluación de otras alternativas. Una de las opciones que actualmente estudia la compañía consiste en combinar los colores rosado y amarillo, lo que daría como resultado un aguardiente con una tonalidad naranja. Sin embargo, esta posible ‘fusión’ de colores y sabores no ha pasado más allá de un estado experimental, pues aún está pendiente el análisis de mercado y, por ahora, no existe una fecha de lanzamiento ni un producto definitivo anunciado.

Según Carvajal, estos desarrollos están motivados por los cambios detectados en las preferencias de los consumidores, en especial entre la población más joven. El gerente destacó el creciente interés por bebidas que integran mezclas y sabores diferentes, como ya ocurre en otras categorías con tequilas y vodkas que incorporan opciones saborizadas. Esta tendencia impulsa a la empresa a seguir explorando caminos para mantener su relevancia en un mercado en evolución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué apuesta la Fábrica de Licores del Tolima con sus pruebas de nuevos aguardientes?

La empresa busca diversificar su portafolio y atender los cambios en las preferencias de los consumidores, especialmente respondiendo a la demanda por bebidas con sabores y mezclas innovadoras, de acuerdo con el gerente Jesús Alberto Carvajal.

¿Por qué la Fábrica de Licores del Tolima reevaluó el lanzamiento del aguardiente amarillo con cúrcuma?

Según Carvajal, la decisión respondió a un análisis de mercado que identificó la fuerte asociación del color amarillo con otra industria licorera, lo que podría dificultar la diferenciación del producto y contribuir a fortalecer la imagen de un competidor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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