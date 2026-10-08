Por: El Espectador

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El debate en torno al estatuto antiterrorista y la ley de sometimiento, que será presentado ante el Congreso por el gobierno, ha recibido especial atención internacional. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la embajada de Estados Unidos en Colombia no están sometiendo estos proyectos a una revisión formal, sino que, según sus palabras, se trata de "comentarios para mejorar el texto". Esta interacción pretende aprovechar la experiencia de esas entidades en la formulación de sistemas de clasificación de organizaciones terroristas, así lo indicó el propio Lara a través de su cuenta oficial en X.

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De acuerdo con El Espectador, ambos proyectos están siendo evaluados de cerca. Las gestiones para coordinar esfuerzos con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) y con la embajada estadounidense están a cargo del canciller Omar Bula, de los ministros responsables de los documentos, y de la embajadora de Colombia en Washington D. C., María Consuelo Araújo. Esta colaboración sugiere un enfoque en la lucha contra el crimen organizado que contempla un respaldo externo, en particular a través de la participación en iniciativas como la estrategia del Escudo de las Américas impulsada por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

Los articulados plantean mantener una comunicación constante con los organismos internacionales mencionados para el combate coordinado de grupos criminales. Uno de los ejes centrales es la definición de los parámetros bajo los cuales se enfrentará a las estructuras criminales: todas serían catalogadas como "terroristas", lo que implica la elaboración de una lista oficial. Conforme a lo estipulado, cualquier decisión ejecutiva del presidente relacionada con este estatuto solo podría ser revisada por el Consejo de Estado.

Además, se prevé la inclusión de agravantes para las penas a los integrantes de estos grupos. Esto significa que, además de las condenas por los delitos que se logren probar, se impondrían sanciones adicionales por pertenecer a tales estructuras. La participación del ministro de Justicia en la delimitación de las funciones y responsabilidades judiciales también se ha hecho notable mediante la emisión de un decreto que define el reparto de competencias dentro del alto tribunal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el estatuto antiterrorista que presentará el gobierno colombiano?

El estatuto antiterrorista es un proyecto de ley que busca definir los parámetros para combatir estructuras criminales clasificándolas oficialmente como grupos terroristas. Según El Espectador, esta iniciativa incluye la posibilidad de incrementar las penas para sus integrantes y establece que todas las decisiones presidenciales derivadas de este articulado solo podrán ser revisadas por el Consejo de Estado.

¿Por qué la ONU y Estados Unidos participan en la discusión del estatuto antiterrorista en Colombia?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la embajada de Estados Unidos en Colombia realizan observaciones al texto del estatuto antiterrorista y la ley de sometimiento. Según declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y lo informado por El Espectador, estas observaciones buscan aportar experiencia internacional para mejorar el articulado y fortalecer la estrategia de combate al crimen organizado mediante cooperación internacional.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.