Por: El Espectador

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En días recientes, la Universidad de Córdoba ha estado en el centro de una controversia a raíz de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella en un evento que tuvo lugar en Montería. De acuerdo con El Espectador, De la Espriella afirmó que instruyó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, para llevar a cabo una visita de inspección y vigilancia a la universidad, con el fin de revisar aspectos relacionados con la actual rectoría.

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El tema cobró mayor relevancia cuando circuló un video en redes sociales donde el rector Jairo Torres, quien también preside el Sistema Universitario Estatal (SUE), manifestaba haber dado "un paso al lado" del cargo, sugiriendo una posible renuncia. Sin embargo, Torres aclaró a El Espectador que esa grabación corresponde al año 2020 y está siendo difundida fuera de contexto. Además, dejó claro que no abandonará la rectoría, puesto al que accedió en 2015.

En su discurso, De la Espriella insistió en la importancia de revisar el cumplimiento de los estatutos de la Universidad de Córdoba, argumentando que “esa universidad no es de pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería”. Por ello, la visita de inspección e incluso posibles procedimientos disciplinarios contra el rector han sido puestos sobre la mesa, pues la Procuraduría revocó recientemente el archivo de un expediente contra Torres Oviedo y se procederá a examinar otras quejas en su contra. El presidente igualmente solicitó a la fiscal general priorizar denuncias penales que lo incluyen.

A estas declaraciones, Torres respondió públicamente mediante un video acompañado por directivos de la universidad, defendiendo su perfil profesional y académico como licenciado, abogado y doctor en filosofía, con estudios en varias prestigiosas instituciones. Además, expresó su disposición a participar en el proceso de inspección del Ministerio de Educación, asegurando que las reformas al estatuto se han ejecutado respetando la autonomía universitaria y los procedimientos internos establecidos por la institución.

Otro punto relevante es que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó en agosto de este año la designación de Torres Oviedo como rector hasta 2031, luego de rechazar una demanda de nulidad electoral que cuestionaba su reelección y el proceso de votación del Consejo Superior Universitario (CSU). Ninguno de los argumentos de los demandantes fue aceptado, de modo que Torres pudo asumir su tercer mandato consecutivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Educación ordenó una visita de inspección a la Universidad de Córdoba?

De acuerdo con El Espectador, la visita de inspección fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella para revisar el cumplimiento de los estatutos y presuntas irregularidades en la gestión de la rectoría. La decisión está motivada por señalamientos de posibles actos de corrupción y politiquería al interior de la universidad, y se busca garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento institucional.

¿Qué determinó el Consejo de Estado sobre la reelección del rector Jairo Torres en la Universidad de Córdoba?

Según información de El Espectador, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la elección de Jairo Torres como rector de la Universidad de Córdoba, luego de negar una demanda que pretendía anular su designación. El alto tribunal consideró que los argumentos presentados por los demandantes —referentes al carácter del periodo, la legitimidad de los votantes y supuestas inhabilidades— no tenían sustento suficiente, permitiendo así que Torres continúe en su cargo hasta 2031.

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