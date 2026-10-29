Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ley de ajuste fiscal, con el que busca obtener facultades extraordinarias que le permitan reorganizar el Estado. De acuerdo con el artículo 7 del texto presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el ministro del Interior encargado, Iván Cancino, estas facultades darían al mandatario la potestad de suprimir, fusionar, e incluso crear ministerios y entidades estatales. Según el documento citado por El Espectador, esta iniciativa no solo autorizaría la modificación de la "denominación, objetivos, estructura orgánica y orden de precedencia" de cada entidad, sino también ajustes más profundos en el diseño institucional colombiano.

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El proyecto detalla que dichas facultades se extenderían a superintendencias, unidades administrativas especiales, agencias, instituciones públicas y todas las entidades del orden nacional. Entre las posibilidades que contempla el texto, está la facultad de cambiar la naturaleza jurídica de tales instituciones, modificar estructuras y reasignar funciones para reducir la duplicidad o el cruce de competencias. Esta propuesta representa un cambio significativo en la administración pública, pues agiliza la toma de decisiones al concentrar dicha capacidad en la figura presidencial.

El espíritu de la norma también contempla restricciones. Si bien el presidente podría crear nuevas entidades para reemplazar las que se eliminen o fusionen, esta acción solo sería procedente cuando "se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman" y, además, con un plazo máximo de seis meses para hacerlo. Los cambios implicarían modificaciones presupuestales, autorizando a la Presidencia para ajustar los recursos de funcionamiento e inversión necesarios para las nuevas entidades o las que resulten de escisiones y fusiones.

Sin embargo, existen límites estrictos respecto a los recursos humanos. Las entidades no podrán contratar a personas naturales mediante prestación de servicios para sustituir empleos suprimidos, ni podrán crear nuevos puestos con funciones equivalentes. También existe la prohibición de despedir a madres y padres cabeza de familia sin alternativa económica, personas con discapacidad y trabajadores próximos a pensionarse en los siguientes tres años.

La vigilancia de estas facultades quedaría en manos de una comisión conformada por altos funcionarios y representantes del Congreso. Entre sus integrantes se encuentran el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública (quien actuará como secretario técnico), además de dos senadores y dos representantes de la Cámara elegidos por las respectivas Mesas Directivas. El texto aclara que las facultades extraordinarias no podrán utilizarse para emitir códigos, leyes estatutarias u orgánicas, crear impuestos ni afectar la planta de personal de la Fuerza Pública, de acuerdo con lo establecido por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las facultades extraordinarias que busca el presidente Abelardo de la Espriella en el proyecto de ley de ajuste fiscal?

El presidente Abelardo de la Espriella busca la posibilidad de suprimir, fusionar y crear ministerios y entidades estatales, incluyendo superintendencias, agencias y organismos públicos. Estas facultades le permitirían modificar denominación, objetivos y estructura de instituciones, asignar nuevas competencias y realizar ajustes presupuestales, siempre bajo ciertas limitaciones y condiciones de acuerdo con el documento citado por El Espectador.

¿Qué restricciones incluye el proyecto de ley para la reorganización de entidades estatales?

El proyecto prohíbe la contratación de personas naturales para reemplazar empleos suprimidos y la creación de nuevos cargos con funciones similares. Además, protege a madres y padres cabeza de familia sin alternativa económica, personas con discapacidad y quienes estén cerca de cumplir los requisitos para su pensión. También limita el uso de las facultades para emitir normas legales de rango superior o afectar la planta de personal de la Fuerza Pública.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.