Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, se pronunció sobre la polémica por las 48 mujeres que, según una denuncia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habrían sido instrumentalizadas durante el gobierno del exmandatario mediante contratos de prestación de servicios.

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En una entrevista con Tercer Canal, conducida por la periodista Paola Herrera, la también militante del Pacto Histórico aseguró que las mujeres sí existen, pero sostuvo que fueron beneficiarias de un programa creado durante la administración de Petro.

“Fueron beneficiadas de un programa que se creó, pero no voy a decir más porque después dicen que, por ser uno, no creen. Espero que las pruebas salgan pronto y se dé a conocer quiénes son ellas y qué fue lo que hicieron”, manifestó Herrán.

Durante la conversación, la periodista le preguntó cuál era el propósito de esa iniciativa. La exesposa del expresidente respondió que buscaba ofrecerles nuevas oportunidades y cambiar sus condiciones de vida.

“Para cambiar su estilo de vida, para tener oportunidades, opciones, algo totalmente distinto a lo que está tergiversando la derecha”, afirmó.

Herrán también señaló que estuvo cerca del programa y participó en su promoción, aunque evitó entregar más detalles. “Lo estuve promoviendo y me parece muy interesante, pero después hablaremos de eso”, dijo en Tercer Canal. Luego insistió en que prefería no profundizar por el momento.

¿Por qué Petro no se ha referido a la denuncia?

En la entrevista, Herrán también fue consultada sobre el silencio del expresidente frente a los señalamientos. Según explicó, cree que el tema está siendo revisado y manifestó que espera que la información se conozca públicamente.

Además, de acuerdo con lo publicado por Semana, la exesposa de Petro reiteró que espera que las mujeres beneficiarias del programa aparezcan y cuenten su versión de los hechos.

La denuncia del director del Dapre

La controversia comenzó después de que Carlos Andrés Ríos, actual director del Dapre, asegurara durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado que el Gobierno acudirá a la justicia por la presunta instrumentalización de 48 mujeres.

Ríos afirmó que algunas habrían sido vinculadas mediante órdenes o contratos de prestación de servicios (OPS) y señaló que, según su denuncia, esos vínculos se habrían utilizado para facilitar encuentros con Petro. Sin embargo, esas afirmaciones deberán ser respaldadas con pruebas.

La Fiscalía citará al funcionario para que amplíe su declaración y entregue los elementos que sustentarían sus señalamientos. Por ahora, las declaraciones de Herrán ofrecen una versión distinta sobre el propósito del programa, pero no aclaran quiénes son las mujeres ni cuáles fueron las condiciones de su participación.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.