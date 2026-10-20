Por: El Espectador

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La nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo se ha convertido en un símbolo de las dificultades administrativas y financieras que pueden afectar la gestión pública en Bogotá. El caso es objeto de observación por parte de importantes organismos de control. Según la Contraloría de Bogotá, ya existe una responsabilidad fiscal confirmada en segunda instancia por más de 36.400 millones de pesos colombianos (COP), debido a que diversas irregularidades en el proceso constructivo impidieron que los recursos asignados cumplieran con el objetivo de mejorar la operatividad de la Alcaldía y la atención a los ciudadanos. Así quedó consignado en un auto fechado el 13 de octubre de 2026, donde el organismo asegura que el daño fiscal actualizado supera esos 36.400 millones de pesos.

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La obra, pese a la magnitud de la inversión, permanece inconclusa y continúa sin prestar los servicios para los cuales fue contratada. Entre las deficiencias que reportó la Contraloría se incluyen falencias en sistemas de comunicaciones, logística, seguridad industrial y la ausencia de baños públicos. El director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de esta entidad, Arístides Herrera, enfatizó que se trata de una construcción costosa "que no cumplió el propósito esperado y que no presta el servicio para el que fue contratada, lo que sigue afectando el funcionamiento de la Alcaldía Local de Teusaquillo y la atención a los ciudadano[s]." Además de esta decisión, la Contraloría remitió la documentación respectiva a la Fiscalía General de la Nación para que adelante investigaciones adicionales.

Por otro lado, la Personería de Bogotá alertó en septiembre que para culminar la obra se requieren todavía cerca de 16.000 millones de pesos. Ese seguimiento fue anunciado el 10 de septiembre, cuando el personero Andrés Castro explicó que una consultoría externa había determinado que gran parte de la estructura podría ser utilizada, pero necesita intervenciones adicionales. En ese momento, alrededor de 7.000 millones ya estaban disponibles para continuar los trabajos, aunque la brecha financiera persiste.

La Personería anunció una mesa permanente de seguimiento para verificar la asignación de recursos, el cronograma de actividades y la responsabilidad de las entidades implicadas en los retrasos. Además, se revisarán 45 procesos relacionados con impactos en el entorno y los vecinos de la zona. Sin embargo, ni la Contraloría ni la Personería han proporcionado una fecha concreta para la entrega de la sede.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Contraloría de Bogotá declaró responsabilidad fiscal en la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo?

La Contraloría de Bogotá determinó una responsabilidad fiscal por más de COP36.400 millones debido a irregularidades que afectaron el uso de los recursos públicos en la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, según el auto del 13 de octubre de 2026. Las fallas detectadas impidieron mejorar el funcionamiento y la atención a la ciudadanía, por lo que la entidad remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación.

¿Cuántos recursos faltan para terminar la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo según la Personería de Bogotá?

De acuerdo con la Personería de Bogotá, tras una consultoría realizada al proyecto, se necesitan aproximadamente COP16.000 millones para que la obra sea finalizada y pueda utilizarse. Aunque se liberaron cerca de COP7.000 millones de una fase previa, la diferencia sigue sin ser cubierta y la entrega de la sede no tiene fecha definida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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