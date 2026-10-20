Por: Portal Bogotá

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Bogotá es escenario de una transformación ambiental impulsada desde lo local, especialmente en la localidad de Tunjuelito, donde la Alcaldía Local trabaja para crear conciencia ambiental y promover la tenencia responsable de animales de compañía, según información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El cuidado del ambiente en este territorio se fundamenta en acciones cotidianas, que buscan proteger la vida y transformar la convivencia en los barrios.

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De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, se ha capacitado a 950 personas en separación en la fuente y reciclaje, lo que significa enseñar a la comunidad cómo clasificar los residuos desde el momento en que se generan en los hogares. Además, se han vinculado 500 habitantes a acciones de protección y bienestar animal, promoviendo así el respeto hacia los animales de compañía. Niñas, niños y jóvenes han protagonizado talleres y actividades lúdicas centradas en la gestión adecuada de residuos, el cuidado de los recursos naturales y la tenencia responsable de mascotas, logrando superar las metas iniciales propuestas para el programa local.

La estrategia integral de Tunjuelito se organiza en torno a tres proyectos fundamentales: la mejora en el manejo de basuras en toda la localidad, la protección de la biodiversidad local y el cuidado de las zonas verdes, especialmente el arbolado urbano, con un enfoque especial en la preservación del Humedal Tunjo, un ecosistema clave para la zona. Sobre estos pilares, la alcaldesa local, Claudia Collante, manifestó que el objetivo principal es que la ciudadanía se convierta en protagonista del cuidado de su territorio. En palabras de Collante: "Queremos que las personas sea protagonista del cuidado de nuestro territorio. Con esta estrategia unificamos el reciclaje, la protección de nuestras zonas verdes y el respeto por los animales en una sola gran apuesta de cultura ciudadana".

El cierre del programa y la socialización final de ‘Tunjuelito Sostenible’ se llevarán a cabo el 23 de octubre, según la Alcaldía Local de Tunjuelito. Las autoridades invitan a la comunidad a continuar difundiendo los conocimientos adquiridos, reforzando el manejo adecuado de residuos, la separación en la fuente y la tenencia responsable de mascotas en sus hogares y barrios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones clave del programa ambiental en Tunjuelito?

Las acciones clave del programa ambiental en Tunjuelito son la capacitación en separación de residuos y reciclaje para 950 personas, la participación de 500 habitantes en protección y bienestar animal, y la ejecución de tres proyectos enfocados en manejo de basuras, protección de la biodiversidad y cuidado de zonas verdes como el Humedal Tunjo.

¿Qué significa exactamente la ‘separación en la fuente’ en el manejo de residuos?

La ‘separación en la fuente’ es el proceso mediante el cual las personas clasifican los residuos en sus propios hogares u oficinas antes de entregarlos para su disposición, facilitando así el reciclaje, el aprovechamiento y la correcta gestión de los desechos desde su origen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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