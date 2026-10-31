Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Ataco, en el Tolima, enfrenta una preocupante ola de violencia que ha dejado siete víctimas mortales en menos de una semana, según los reportes oficiales. El último hallazgo fue el de José Albeiro Quintero, cuyo cuerpo fue recuperado este viernes 30 de octubre, según información suministrada por las autoridades correspondientes. Quintero era uno de los cinco hombres desaparecidos en el sector de Batatas, cuya búsqueda se mantenía activa desde el domingo 25 de octubre.

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De acuerdo con los reportes, junto a José Albeiro Quintero desaparecieron Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro. Se presume, según la información conocida hasta el momento, que todos ellos habrían sido retenidos por un grupo armado ilegal. Durante la semana, la búsqueda arrojó resultados trágicos: el miércoles 28 de octubre, las autoridades recuperaron dos cuerpos en el río Saldaña, en jurisdicción de los municipios de Coyaima y Ortega, que posteriormente fueron identificados como Duber Guluma Navarro y Darwin Soto; también fue confirmada la muerte de Robinson Merchán ese mismo día. El jueves 29 de octubre, fue hallado en la zona rural de Ataco el cuerpo de Anderson Gutiérrez. Con el hallazgo más reciente de José Albeiro Quintero, se esclareció el paradero de los cinco desaparecidos, todos fallecidos en circunstancias que las autoridades continúan investigando.

En medio de la búsqueda, la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, atribuyó públicamente la presunta responsabilidad de las desapariciones al Frente Gerónimo Galeano, identificado como parte de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Matiz hizo un duro llamado pidiendo garantías de seguridad para los habitantes de Ataco y responsabilizó directamente a este grupo armado por lo ocurrido, solicitando respuestas y acciones concretas.

Paralelo a estos hechos, otras investigaciones adelantan el esclarecimiento de un doble homicidio en la misma zona. Se trata de Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25, cuyos cuerpos fueron hallados cerca de un puente entre las veredas Guacamayas y Mangas, acompañados de un mensaje que los señalaba como supuestos colaboradores de la Segunda Marquetalia, otra facción ilegal. Sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha acusación, y familiares señalaron que las víctimas se dedicaban a la minería artesanal.

Las autoridades judiciales continúan las investigaciones para determinar si existe alguna relación entre estos casos de homicidio múltiple y para identificar a los responsables. El hallazgo de todos los desaparecidos da fin a una dolorosa búsqueda, pero las pesquisas sobre los homicidios y la violencia en Ataco están lejos de terminar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupo armado fue señalado como responsable de los crímenes en Ataco?

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, señaló directamente al Frente Gerónimo Galeano, una de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como presunto responsable de las desapariciones y homicidios registrados en el municipio de Ataco, según declaraciones recogidas en el reporte.

¿Qué es la Segunda Marquetalia y por qué fue mencionada en los homicidios de Ataco?

La Segunda Marquetalia es otra organización derivada de antiguos integrantes de las FARC. En el caso de los homicidios de Laura Ximena Quintero Soto y Arquímedes Perdomo González, un mensaje hallado junto a los cuerpos los acusaba de supuesta colaboración con dicho grupo, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, según se indica en los reportes judiciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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